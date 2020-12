POGLEDAJTE DOBRO OVU KOLONU, ova slika danas je rasplakala cijelu Hrvatsku i region: Konvoj kamp-kućica koji ide prema Petrinji

– Akciji su se odazvali privatni vlasnici kampica, a među njima su čak i jedni Nijemci koji imaju u kampu Bijela uvala nedaleko Poreča svoju kamp-kućicu. Nazvali su me i rekli da je daruju sa svim papirima. Ljudi su se odmah počeli javljati kao ludi iz cijele Istre, tako da je ovo samo prvi kontingent – veli nam Bernobić koji je u srijedu krenuo put Petrinje i Gline zajedno s kolegama s 8 kamiona, 7 džipova i 2 kombija. Dodaje kako se kampice voze direktno ljudima koji su ostali bez krovova i noćas su spavali vani, a one imaju sve – od sanitarija, kreveta do grijanja.

– Kamp-kućice su isto tako pune pića i hrane, unutra su čak i peći za drva te drva, pun je kombi posteljine. Svi su nam pomogli opremiti kućice, a posebno su bili aktivni Crveni križ iz Poreča i Rovinja i zahvaljujem im se na tome – govori Bernobić kojemu telefon ne staje zvoniti.

– Stalno me zovu preko svih platformi jer ljudi žele dati svoje kamp-kućice. Tako da ćemo i narednih dana voziti prema Petrinji i Glini. Očekujemo da ćemo odvesti na stradala područja oko 40 kampica u narednih nekoliko dana. Javljaju mi se i kolege iz Kopra i Slovenije koji imaju vučnu službu da će nam pomoći odvesti kampice gore – ističe Bernobić koji je sličnu akciju s Ukušićem poduzeo i kad je Gunja bila pod vodom.

S njime u konvoju je i vlasnik Polidora koji je dao na raspolaganje i dvije svoje kampice.

