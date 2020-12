Tlo se non-stop trese: Sedam poginulih u razornom potresu u Glini i Petrinji

Intenzitet u epicentru ovog razornog potresa procijenjen je na VIII-IX stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio diljem Hrvatske. Očekuju se veće materijalne štete”, izvijestila je Seizmološka služba na Twitteru. Nakon tog jakog potresa tlo se u središnjoj Hrvatskoj ne prestaje tresti. Zabilježeno je više desetaka potresa, a dosta njih bilo je i jačih od 3 po Richteru.

23:37 Središnja Hrvatska se ne prestaje tresti

Ovo su zabilježeni potresi prema EMSC-u, a brojni su ostali i nezabilježeni.23:18 Potražni psi pod ruševinama našli šest ljudi

Na terenu potresom pogođenom području je 190 #HGSS iz 19 stanica. Do sada su spašavatelji spasili 6 osoba koje su pod ruševinama detektirali potražni psi, javili su iz HGSS-a.

23:15 Pročelnik HGSS-a: Trenutno ne tragamo ni za kim

Pročelnik HGSS-a Josip Granić kaže da trenutno traganja za nekom osobom na svu sreću nema. Kaže kako su to jako lijepe vijesti. Kako bi to potvrdili sada se radi je ponovni obilazak svega, dostava hrane, vode, deka i svih ostalih potrepština. Najveći dio posla je trenutno u okolnim selima i zaselcima u okolici Petrinje:”Upravo sam dobio informaciju da preko 50 zaselaka prošli naši timovi.

Trenutno imamo na terenu skoro 30 timova od 4 do 5 osoba iz cijele Hrvatske koji obilaze te zaselke i sela gdje onda pronalaze ljude kojima treba pomoć. To uglavnom, na svu sreću, nisu ljudi koji su zatrpani ili nešto slično, nego jednostavnpo radi o ljudima do koji se ranije nije moglo doć, što zbog zakrčenih cesta, što zbog manjka komunikacije pa se nije niti znalo, a što zbog većih prioriteta koje smo imali ovdje i te ljude sada zbrinjavamo na način da se evakuiraju u smještaj, u vojarnu Hrvatske vojske znači ovdje u Petrinju”, rekao je za RTL Direkt.

22:53 Zagrebački vatrogasci su u Petrinji i Sisku

22:34 Desetak je potresa po satu

“Desetak je potresa u svakom satu. tlo se i dalje trese. nadamo se da će svi biti slabiji. Ovo je bila gotovo maksimalna jačina koja se može dogoditi i vjerojatno možemo reći da će uslijediti serija slabijih”, rekao je u Otvorenom Krešimir Kuk, seizmolog.

22:12 HEP: U Petrinji uključena javna rasvjeta

Radnici Hrvatske elektroprivrede, tijekom poslijepodneva i večeri osigurali su napajanje većeg dijela područja stradalog u današnjem potresu.

“Uspostavljeno je napajanje Gline, Topuskog, Dvora, Gvozda, Hrvatske Kostajnice, Sunje i Velike Gorice te dijelova Zagreba koji su ostali bez napajanja. Na području Petrinje uključena je sva javna rasvjeta.

Nažalost, zbog velikih i razornih oštećenja mreže, još uvijek je bez električne energije jedan dio Siska te veći dio Petrinje. Na području Petrinje i okolice bez napajanja je oko 7000 korisnika električne energije, a na području Siska i okolice oko 2000 korisnika.

Tijekom večeri uključit će se svi energetski objekti gdje će biti moguće i gdje će to dopustiti stanje mreže. Korisnicima na području Petrinje i okolice, kojima tijekom noći neće biti moguće vratiti napajanje, opskrba električnom energijom nastojat će se vratiti tijekom sutrašnjeg dana.

Pritom naglašavamo da učestali naknadni potresi dovode do novih lokalnih prekida napajanja i potrebe za dodatnim intervencijama, koje se odvijaju u vrlo složenim uvjetima jer je pristup energetskim objektima otežan zbog brojnih teških oštećenja kolnika i zgrada.

Napominjemo također da će na svim spomenutim područjima dio potrošača biti bez električne energije, dok se ne otklone brojni manji kvarovi na niskonaponskoj mreži i priključcima.

Sve raspoložive ekipe HEP-a i dalje su na terenu te će s radovima nastaviti i tijekom noći i sutrašnjeg dana, odnosno do popravka svih kvarova. Radi vlastite sigurnosti te da bi se uključenja napona uspješno provela molimo građane da ne uključuju velika trošila u stanovima i kućama. Također pozivamo građane da radi vlastite sigurnosti u srušenim i oštećenim objektima ne koriste električnu energiju.

U vrijeme potresa Termoelektrana-toplana Sisak nije bila u pogonu. Pregledom postrojenja uočena su oštećenja, koja će se otkloniti prije puštanja u rad. Opskrba kupaca toplinskom energijom u Sisku osigurava se iz HEP-ove Bioelektrane-toplane.

Elektrana-toplana Zagreb koja toplinskom energijom opskrbljuje kupce u zapadnom dijelu Zagreba vraćena je u pogon tijekom popodneva. Nuklearna elektrana Krško je izvan pogona jer je zbog potresa došlo do automatske obustave rada, u skladu sa sigurnosnim protokolima.

Sve dežurne službe Hrvatske elektroprivrede nastavljaju s intervencijama i ulažu maksimalne napore da što prije otklone preostale kvarove s ciljem što brže potpune normalizacije opskrbe električnom energijom”, priopćili su iz HEP-a,piše

22:07 Petrinjski gradonačelnik u suzama

“Ako sada ne reagiramo adekvatno, možemo se svi zakopat˙u ovu šutu. Plačem cijeli dan”, rekao je za N1 Darinko Dumbović.

