SEIZMOLOG SOVIĆ: Petrinja je u velikoj opasnosti, evo kakvu noć predviđa

Kaže da se očekuju novi manji potresi.

“Bit će manjih potresa, nisam siguran da će biti samo manji, može biti i jači, to ne mogu prognozirati. Može se dogoditi da relativno slab potres, magnitude 3 ili 4, napravi takvu štetu da ubije nekoga, da padne komad nečega. Vidite, u Zagrebu je bila šteta od jučerašnjeg potresa, a on je udaljen 50-ak kilometara od epicentra”, rekao je Sović,piše Index.

Iako smo u Zagrebu osjetili samo nekoliko jačih potresa, Sović kaže da ih seizmološki uređaji bilježe puno više.

“Naši uređaji bilježe jedan potres na minutu pa onda možete izračunati koliko je prošlo minuta od glavnog udara, toliko je bilo potresa, možda i više”, rekao je.

Indirektna veza između potresa u Zagrebu i Petrinji

Kaže kako potres u Petrinji nije direktno povezan s onim koji je u ožujku pogodio Zagreb, ali postoji indirektna veza.

“To je sve posljedica istog mehanizma. Naša jadranska mikroploča se podvlači pod euroazijsku ploču i to su pomaci koji pune te rasjede energijom. Imate jedan mehanizam koji djeluje na sve potrese na ovom području”, objasnio je Sović.

Dodao je i kako ne mora prvi potres biti nužno najjači, što je dokazao i ovaj današnji u Petrinji.

“Postoje i prethodni potresi koje su čak ljudi pokušavali koristiti za prognozu potresa, no to nije uspjelo jer neki potresi imaju prethodne potrese, a neki nemaju. Recimo potres u Albaniji prošle godine imao je prethodne potrese koji su se događali par mjeseci prije glavnog potresa, to su bili potresi magnitude oko 5, a onda je lupio potres magnitude veće od 6. Nešto slično kao što se sada dogodilo, samo što je sada prethodni potres bio dan ranije”, rekao je Sović.

Ljudi u trenutku potresa počnu paničariti, a Sović kaže kako to može uzrokovati neželjene posljedice.

Savjet građanima

“Imao sam slučajeve da su ljudi bježali iz objekata kojima se nije dogodilo ništa, ali čovjek je pao i izderao se, drugi je pao pod auto. Mislim da se čovjek počne iracionalno, nagonski ponašati, nema u tom trenutku mjesta razumu”, kazao je seizmolog.

Građanima je savjetovao da se klone oštećenih građevina u ovom trenutku, a dugoročno da ne štede na materijalu prilikom gradnje objekata.

“Ne štedite na željezu, ne štedite na cementu, gradite građevine koje su otporne na potrese”, zaključio je.

