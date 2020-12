BILO JE JEZIVO! GRAĐANI BIH O ZEMLJOTRESU KOJI JE POTRESAO BALKAN

Novo podrhtavanje tla osjetilo se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Kako nam javljaju čitatelji, zemljotres se žestoko osjetio na području cijele Hrvatske, a i u našoj zemlji podrhtavanje je trajalo oko 30 sekundi, prenosi “Hayat“.

Kako pišu mediji u Hrvatskoj, u ovoj zemlji je dramatično.

Što se tiče BiH, zasad su nam javili za Krajinu, Banja Luku, Zenica i Sarajevo.

Sigurno je treslo oko 30 sekundi. Bilo je zaista strašno – piše nam Ismeta iz Sarajeva.

I u Velikoj Kladuši, kako na Facebooku pišu stanovnici tog grada, itekako se osjetilo podrhtavanje tla.

Slična situacija je bila i u Sanskom Mostu, Gradačcu, kalesiji, Brčkom, Rogatici, Maglaju…

Imala sam osjećaj da će mi kuhinja spasti. Tresli su se prozori. Luster mi je pao sa plafona. Bilo je jezivo – piše na Facebooku Mirsada iz Sanskog Mosta.

Uznemirena je i Mira iz Banje Luke.

Piše da se vraćala s pijace i pred ulazom u zgradu osjetila je podrhtavanje.

Odmah sam se sjetila strašnih slika razarajućeg zemljotresa koji je davno pogodio naš grad. Najstrašnije slike su mi prolazile kroz glavu.

Felt #earthquake (#potres) M4.2 strikes 47 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 2 min ago. Please report to: https://t.co/LPjPJesWVC pic.twitter.com/7AsIzT096S

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020