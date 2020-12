DA LI ĆE SE NEKO ZARAZITI KAD DOĐE U KONTAKT SA VIRUSOM ZAVISI OD 2 STVARI Doktor Milanko upozorava: Nikako nemojte raditi ovo sa maskom

Napominje da ako sve činimo da se ne zarazimo, prokužavanje je, kako je rekao, gratis.

Milanko Šekler je gostujući u Beogradskoj hronici naveo da ako je jedna osoba zaražena, a druga nije, a zagrle se, to može da bude nezgodno.

“Važno je da svi shvatimo da se ne zaražavamo svaki put kad stupimo u kontakt sa virusom. Ako je ta količina virusa veoma mala, mi se ne razbolimo uopšte. To se zove prokužavanje. Zaražavanje je kada se zarazite, i to zavisi od količine virusa koji uđe u kratkom vremenskom periodu u organizam”, naglasio je Šekler, piše “Informer“.

To, kaže, zavisi od maske.

Mikrokapljice koje izbacujemo iz usta, one veće padnu do 0,8 metara, a manje i do preko dva, tri metra. Maska efikasno štiti od tih mikrokapljica, ali ne od vrusa, jer ona i ne služi za to. One služe da sve kapljice koje sad izbacujemo ne stignu do sagovornika. Ako ja nosim masku, a vi ne nosite, oko 80 posto je šansa da ću vas zaštititi, a ako oba sagovornika imaju masku, mogućnost da se zarazite je jedan prema 100”, napominje Šekler.

Ako stavimo masku, i skinemo je najbolje je, ukazuje, da je ne stavljamo ponovo.

“Masku nakon nošenja bacite, ne dodirujući spoljni dio, jer može biti zaražena, bacite je i koristite drugu kad vam bude ponovo potrebna”, kaže Šekler.

Ističe da RNK virusi ne mogu ništa pametnije da urade sem da se mijenjaju, prenosi “Novi”.

“Oni prave greške. Jedan virus kad uđe jednu ćeliju treba da napravi nekoliko hiljada potomaka. Svaki potomak se razlikuje u par slova, dva, tri. Tu knjigu od dva tri slovne greške možemo da pročitamo. Kada je takva situacija, mi to ništa i ne primećujemo, taj se virus umnožava i dalje je sve to razumljivo. Kad se negdje preskoči nekoliko slova na nekom nezgodnom mjestu, kao što se sad desilo, jedan deio i ne možete da pročitate. Pričamo o sintezi proteina. Tu su informacije kako da virus napravi sam sebe. Jedno upustvo kako on sebe pravi”, navodi Šekler.

Prema njegovim riječima, ako ima grešku u tom uputstvu, on napravi neki dio malo drugačiji nego što je bio.

“Taj dio je bitan da se za njega napravi zaštita. Vakcina stimuliše proizvodnju naše zaštite koje treba da neutrališu to mjesto. Ako je greškom promijenio to mjesto onda naša antitijela mogu da ne prepozaju to mjesto, pa se napravi novi soj, gdje na primjer ne može da nas zaštiti vakcina”, rekao je Šekler.

Facebook komentari