Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske: “Užas, probudilo me ljuljanje sobe!”

Hrvatsku je jutros potresao novi zemljotres. Ljudi su uznemireni, a neki su u centru Zagreba izašli i na ulicu. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor za „Avaz“ je ekskluzivno ispričala kako je sve izgledalo.

– Nije baš dobro. Jako smo uznemireni. Imam staru mamu, koja je loše, jako loše psihički zbog svega. Baš nevjerovatno – priča Kosor.

Kaže da nije izlazila na ulicu, zato što u tom trenutku to nije ni preporučljivo a i, kako kaže, hladno je vani.

– Teško se na to uopće odlučiti. Doma smo. Nešto ljudi u centru Zagreba je izašlo na ulicu. Ja sam malo dalje od samog centra. Ima nekih oštećenja gdje je na proljeće bio potres. Osjećaj ovog potresa za mene je gotovo isti kao i onog strašnog potresa u proljeće. Isti osjećaj, isto ljuljanje kreveta, ormara, cijele sobe me probudilo. Teško je to opisati. Nakon toga je uslijedilo i još nekoliko potresa. Jako je tjeskobno u svom ovom užasu – priča Kosor, prenosi “Avaz“.

