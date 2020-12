“Našao sam crnu kesu i krvave stvari” – Vozač koji je našao bebu u kontejneru: “Držao sam je na koljenima, probušio sam kesu da bi došla do kiseonika”

Tek rođenu bebu pronašao je vozač obrenovačkog saniteta Dušan Mihajlović koji je kazao da je osjećaj neopisiv.

Dušan je u izjavi “Lokalnim novinama” rekao da na početku ni ljekari ni policija nisu znali gdje je beba bačena. On kaže da je Hitna pomoć prvo primila poziv zbog ginekoloških problema majke bačene bebe i da je prvo nju odvezao u Višegradsku, a kada se vratio odmah su ga uputili na hitan teren.

– Kada sam se vratio, ispostavilo se da imamo hitan teren u Rojkovcu gdje je pronađena, navodno, beba. Međutim, kada smo došli tamo, u tom momentu, policija je već došla na lice mjesta. Tražili su po kontejneru, ali nisu ništa pronašli – priča Dušan.

Vozač saniteta ispričao je da on samo ostao kod ambulantnog vozila dok su svi ostali otišli sa policijom do stana u kome se djevojka porodila kako bi ustanovili gdje je beba tačno bačena. Dušanu ipak nešto nije dalo mira.

– Ja sam ostao kod kola i saniteta, ali nešto me je tjeralo da preturam po tom kontejneru i tada sam u kontejneru pronašao crnu kesu i u kesi stvari, vjerovatno njene, koje su bile i krvave. Tada sam počeo da vadim svo smeće iz kontejnera da bih pronašao bebu. Međutim, u prvom kontejneru nisam pronašao ništa osim tih stvari. U jednom momentu, začuo sam nešto. Nije ni plač bebe. To je kao da je nešto cvililo, ali opet nisam bio siguran. Prešao sam u drugi kontejner gdje sam našao četiri velike kese. Oborio sam taj kontejner na sebe da bih izvadio te kese. Međutim, to sam morao lagano da uradim jer ne znam kakvi se sve predmeti nalaze tu, da li ima stakla. Tada sam čuo jače taj zvuk koji ne znam ni da opišem. Kada sam vidio da je jedna kesa spolja krvava, shvatio sam da je beba sigurno u toj kesi – rekao je Dušan.

On je opisao da se u datom trenutku zbunio te je prvo pozvao dispečera da obavijesti ekipu ljekara koja je došla sa njim umjesto direktno njih da zove.

– Nisam znao da li je vezana ili nije, sagao sam se i držao je na koljenima. Probušio sam kesu da bi beba došla do kiseonika. Mahinalno sam prvo pozvao dispečera da obavijesti ekipu koja je na terenu. Svi su odmah istrčali, jedna djevojka mi je pomogla dosta i pocjepala je skroz kesu i izvadili smo bebu. Tada su i ljekari koji su već bili tu brzo su reagovali. Stavili smo bebu u sanitet i bebu su zbrinuli ljekari i medicinsko osoblje. Dovezli smo bebu u hitnu službu u Obrenovcu gdje je sve urađeno po pravilu službe. Beba je prevežena u bolnicu u Beograd. Koliko znamo, dobro je. Ja sam sretan zbog toga i neopisiv je osjećaj. Ja sam večeras najsretniji čovjek na svijetu! – zaključio je Dušan.

Beba se trenutno nalazi u dobrom stanju u GAK u Višegradskoj.

Beogradski mediji javili su prethodno da je Hitna pomoć na GAK dovezla djevojku (23) koja je ljekarima rekla da se porodila u stanu u Obrenovcu i da je njena majka bacila bebu u kontejner ispred zgrade. Sinoć se pojavila i vijest da je baka bebe to demantovala, pa čak i da tvrdi da je majka (odnosno njena kćerka) sama bacila bebu, prenosi “Blic“.

