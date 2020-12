‘Englez mi je za druženje 1400 funti i bio je baš pažljiv. Pola sam dala Željku‘

Željko M. (43) iz okolice Muća godinama ignorira pravosuđe kako bi se suočio s optužbom da je prije 11 godina podvodio djevojke na splitskim Pujankama i pritom zaradio najmanje 22.950 kuna.

Zbog pet kaznenih djela podvođenja osuđen je na splitskom sudu nepravomoćno na dvije godine zatvora s četverogodišnjim rokom kušnje te će mu u kaznu, u slučaju opoziva, biti uračunato šest mjeseci koje je proveo u pritvoru nakon što je policija razbila lanac prostitucije. Novac koji je zaradio podvodeći, mora uplatiti na račun RH, a ujedno mora nadoknaditi i 10.366 kuna sudskih troškova.

Prema optužnici splitskog tužiteljstva, on je od 19. svibnja do 26. kolovoza 2009. s ciljem zarade dogovorio s pet djevojaka erotski biznis, i to nakon što su mu se javile na oglas u kojem je stajalo da traži djevojke za pratnju.

Uputio ih je u zamišljeni posao, odnosno da će pružati seksualne usluge od 400 do 800 kuna te da će njemu davati pola zarade.

Dao im je mobitele te su ubrzo njegovi oglasi preplavili medijski prostor i internetske stranice www.jadranescort.com.

Formirao je tom prilikom i cijene pa je sat užitka varirao od 130 do 200 eura. Za potrebe obavljanja posla unajmio je dva stana, od kojih je jedan bio na njegovo ime, a drugi na ime jedne od djevojaka. Sve su one tada bile uglavnom u ranim 20-ima, a jedna je bila maturantica. Djevojke je do klijenata razvažao svojim Mercedesom C klase. Novac je tekao u potocima, a on je kao organizator i vozač stavio u svoj džep najmanje 22.950 kuna. A djevojke? Jedna je za 49 pruženih usluga zaradila najmanje 19.600 kuna, druga je za 37 dobila 14.800, treća za 11 samo 4400 kuna, a najlošije su prošle preostale dvije.

– U lipnju 2009. došla sam iz Sarajeva raditi kao konobarica u jednu konobu pokraj Zadra, a Željka sam upoznala preko prijatelja te mi je predložio da dođem kod njega raditi u kozmetički salon. Otišla sam u jedno prenoćište na Brdima i pristala na ponudu pružanja seksualnih usluga. Zaradu smo dijelili popola, imala sam četiri mušterije s kojima je sve dogovarao Željko. Cijene su bile od 800 kuna na sat te 600 za pola sata. Zaradila sam oko 3000 kuna, a on me ni na što nije prisiljavao, nego je to bio moj odabir zbog loših materijalnih prilika – ispričala je svojedobno Sarajka pred istražnim sucem Županijskog suda u Splitu.

Njezina poslovna “kolegica” iz Slavonije se prisjetila kako je listajući oglasnik Slavonske burze našla oglas u kojem se traži osoba za elitni escort.

– Javila sam se Željku, našao mi je smještaj u jednom prenoćištu i dogovorili smo zaradu. Bila sam u hotelu President s jednim engleskim gostom koji mi je platio 1400 funti, od kojih sam Željku dala pola. Na kraju mi se taj Englez toliko svidio jer je prema meni bio pažljiv pa smo otišli u jedan apartman u Primošten gdje smo bili tri dana i dao mi je 300 eura, od kojih sam 100 dala opet Željku. Taj novac s tim Englezom, međutim, nije bio od pružanja seksualnih usluga, nego je on bio vrlo usamljen pa mu je trebala neka osoba koja će biti s njim – branila je bivšeg “poslodavca” Slavonka.

Treća djevojka negirala je da je za Željka radila kao prostitutka, nego da joj je on poslužio kao vozač koji će razvoziti djevojke s obzirom na to da je ona poslovala samostalno što se erotskih masaža tiče.

Četvrta je djevojka, pak, ispričala kako je on nikad nije angažirao za pružanje seksualnih usluga, nego ju je upoznao s nekim svojim prijateljima, njih desetak, s kojima se seksualno družila.

– Oni bi mi uglavnom ostavljali novac, nekad tisuću, a nekad par tisuća kuna. Taj novac nisam davala Željku, nego sam mu znala povremeno vratiti novac kad bi mi ga bio prethodno posudio. Od mojih druženja s muškarcima Željko nije imao nikakve koristi – odlučna je bila četvrta djevojka.

Peta “žrtva” priznala je da je za Željka pružala seksualne usluge jer se javila na njegov oglas u kojem traži “radnice” za masažu.

A klijenti kao klijenti. Među njima je bilo i poznatih dalmatinskih poduzetnika, od kojih su neki danas zbog svog uspješnog poslovanja u fokusu javnosti. A prije 11 godina, tijekom ljetnih morskih mjeseci, interesirali su se za opuštajuće masaže čije su ponude “vrištale” po oglasnicima.

Vlasnici stanova u čijim je prostorima “u potocima” tekla ljubav ostali su iznenađeni svojim podstanarima.

– Nazvala me susjeda i rekla da u Slobodnoj Dalmaciji piše o mom podstanaru Željku i da se bavi podvođenjem. On i djevojka s kojom je unajmio stan činili su mi se pristojni ljudi. Uredno su platili najam – opisala je vlasnica jednog stana. Drugi je vlasnik dodao da mu se Željko predstavio kao prodavač laminata i parketa, prenosi jutarnji.

