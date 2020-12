Poznato ko će primiti prve vakcine protiv koronavirusa u BiH

On je za “Radio Sarajevo” pojasnio prioritete i plan vakcinisanja.

– Prvo idu zdravstveni radnici, a tu su i policija, granični službenici, sva ta rizična zanimanja. U prioritetu je i treća dob, odnosno stariji od 65 godina, ustanove. To su najrizičnje kategorije, rekao je Čerkez.

Koliko će ljudi biti vakcinisano u tom prvom krugu, zavisi koliko će vakcina stići.

– FBiH je tražila 800.000 doza u prvom krugu. Daju se dvije doze. To je 400.000 ljudi. To je za 20 posto stanovništva. Ide se 20 posto, pa kad se potroši ide 30 posto u drugom krugu i ostalo. Naša su ukupna potraživanja 2,5 miliona doza, što je oko 1,25 miliona stanovnika. To je to kada “izbacite” mlađe, one koji ne smiju da prime i one koji neće da prime, pojasnio je Čerkez.

On je istakao da je 800.000 doza u prvom krugu dovoljno za prioritete, odnosno zdravstvene radnike, policiju, granične službenike, stare, te da će vjerovatno i ostati “viška”.

Nakon toga, dodao je Čerkez, vakcinišu se hronični bolesnici.

Vakcine bi, rekao je Čerkez, trebale doći u drugom kvartalu iduće godine, a vakcinisanje prioriteta u tom prvom krugu trajat će dva do tri mjeseca. Nakon toga, tokom ljeta, na red dolaze ostali.

– Važno je u prvoj godini imati što veći obuhvat. Najvažnije sada je što imamo stabilnu epidemiološku situaciju, dodao je Čerkez.

On je naglasio da se u bolnicama i domovima zdravlja već formiraju timovi koji će raditi posao vakcinisanja.

– Prave se i spiskovi. Do Nove godine ćemo već imati spiskove za zdravstvene radnike, kazao je Čerkez.

Do vakcinacije je, podsjetimo, jako važno da se građani pridržavaju epidemioloških mjera koje su na snazi.

Prvenstveno je potrebno da svi nosimo masku preko usta i nosa na otvorenom i u zatvorenom, da držimo distancu od dva metra, često peremo ruke, dezinficiramo površine, te poštujemo ograničenja broja ljudi na jednom mjestu.

