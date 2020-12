Saša Savić, vođa “Noćnih vukova” na Balkanu: Nismo poklonili Dodiku ukradenu ikonu

BiH još uvijek potresa diplomatski skandal s ukradenom ikonom koju je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH poklonio Sergeju Lavrovu, ministru vanjskih poslova Rusije. Posljednja infromacija je da će Rusija vratiti ikonu u BiH tačnije Dodiku i da istragu preuzima Interpol i utvrdi porijeklo ove skupocjene umjetnine.

Međutim, u medijima se danima pojavljuju informacije, odakle Dodiku sporna ikona? Jedna od verzija je i da su mu je poklonili kontroverzni „Noćni vukovi“, bajkerska grupa čiji su članovi označeni kao opasnost za sigurnost za veliki broj država Evrope.

Putin ih naziva svojom braćom

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, „Noćne vukove“ naziva svojom braćom. Vođa balkanskog ogranka „Noćnih vukova“ Saša Savić, kojem je zabranjen ulazak u BiH zbog prijetnji po sigurnost naše zemlje, kaže za „Avaz“ da je čuo za aferu koja potresa region ali da „Noćni vukovi“ s Balkana nemaju veze s ukradenom ikonom.

Inače, Dodik je odlikovao vođu Noćnih vukova Aleksandra Zaldostanova Hirurga koji je na crnoj listi SAD-a zbog formiranja paravojnih skupina u Ukrajini.

“Noćni vukovi” su inače, u direktnoj vezi sa „Srbskom čašću“ problematičnom organizacijom iz Srbije. Predsjednik Srbske časti Bojan Stojković u Nišu organizovao proteste protiv NATO-a zajedno sa Bratislavom Dikićem i Nemanjom Ristićem koji su optuženi zbog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori.

Mi to predsjedniku Dodiku nismo poklonili, ja bih to znao. Da je neko od naših poklonio, ja bih to znao – kazao je na početku Savić.

Na konstataciju da su bili na Krimu, Savić kaže da je njima u interesu bilo očuvanje svetinja

io na Krimu

– Mi jesmo bili na Krimu, ali smo branili našu braću. Branili smo svetinje, nismo pljačkali i krali. Bio sam lično na Krimu, nije mi bio cilj da ratujem, bio mi je cilj da hladim glave. Ne znam šta je s ovom geopolitikom, muka mi je više – tvrdi vođa balkanskih „Noćnih vukova“.

Prisjetio se i događaja 2017. godine na Sokocu, kada je s balkanskim „Vukovima“ bilo i nekoliko Rusa.

– Tada je s nama bila ekipa iz Rusije koji su bili i kada je meni zabranjen ulazak u BiH u martu 2018. godine. Ali se ne sjećam da je Dodiku poklonjena takva ikona. Moram da objasnim, dakle mi kada idemo na ta hodočašća, nosimo sveštenu ikonu iz ruskog nekog manastria ili crkve drugom manastiru ili crkvi. I onda oni pošalju poklon nazad. Sve to se izrađuje u radionici Ruske pravoslavne crkve – dodao je na kraju Saša Savić.

– Tada je s nama bila ekipa iz Rusije koji su bili i kada je meni zabranjen ulazak u BiH u martu 2018. godine. Ali se ne sjećam da je Dodiku poklonjena takva ikona. Moram da objasnim, dakle mi kada idemo na ta hodočašća, nosimo sveštenu ikonu iz ruskog nekog manastria ili crkve drugom manastiru ili crkvi. I onda oni pošalju poklon nazad. Sve to se izrađuje u radionici Ruske pravoslavne crkve – dodao je na kraju Saša Savić.

“Noćni vukovi” broje hiljade članova širom zemalja istoka. Predvodi ih Aleksander Zaldostanov zvani Hirurg. Nose glasne vjerske, ali i političke stavove. Kompletna grupa, ali i sam Zaldostanov uživaju putinovu podršku i glasni su zagovornici njegove politike.

Facebook komentari