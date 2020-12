Hrvatska: Stroge mjere na granici će se produljiti, poznato i koliko

No, kako neslužbeno doznajemo, ona će biti produljena na rok od oko mjesec dana. Time se želi spriječiti veliki val dolazaka hrvatskih državljana iz inozemstva u Hrvatsku tijekom božićnih i novogodišnjih praznika.

Poruka dijaspori

Procjenjuje se da bi u Hrvatsku, kao i svake godine u ovo vrijeme, u kratkom vremenu moglo doći više desetaka tisuća Hrvata koji žive i rade u inozemstvu i pogoršati ionako tešku situaciju pandemije koronavirusa. Stoga su se u Stožeru odlučili produljiti ovu restriktivnu mjeru, uz jasnu poruku hrvatskoj dijaspori: “Ostanite gdje jeste”. Prema i dalje važećoj mjeri, svi državljani EU koji u Hrvatsku dolaze iz zemalja koje su na crvenoj listi zaraženosti covidom-19 moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Ako se testiraju nakon ulaska u Hrvatsku, moraju biti u karanteni dok ne dobiju negativan test. Državljani trećih zemalja, što se odnosi i na građane Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, mogu ući u Hrvatsku i izaći iz nje u roku od 12 sati bez zadržavanja.

Putnici koji dolaze iz zelenih područja EU ne trebaju PCR test niti neki drugi uvjet za ulaz u Hrvatsku. No takvih područja u Europi gotovo da i nema. Hrvatska zadržavanjem ovako restriktivne mjere za prelazak granice pridružuje se ostalim članicama EU. Neke od njih već su uvele ili najavljuju uvođenje još restriktivnijih mjera kako bi zaustavile veliki val putovanja za predstojeće praznike. Austrija je tako već 7. prosinca uvela mjeru desetodnevne samoizolacije za sve one koji ulaze u tu zemlju. Nakon pet dana moguće je prekinuti izolaciju uz predočenje negativnog testa. Ova mjera traje do 10. siječnja,piše Jutarnji.

Austrijski kancelar Sebastian Kurtz još je ranije najavio kako time žele spriječiti odlazak stranih državljana kućama na Balkan i u Tursku. Austrijanci se, naravno, boje da bi im se nakon praznika vratilo tisuće novozaraženih osoba. Također je propisano da karantena po povratku u Austriju nije opravdani razlog za izostanak s posla, čime se dodatno sprečava strance da otputuju izvan granica zemlje.

Drastični potezi

Restriktivne mjere od 14. prosinca uvodi i Švicarska. Od tog datuma Hrvatska će biti na švicarskoj crvenoj listi zajedno sa Srbijom, Slovenijom, Mađarskom, Sjevernom Makedonijom i Slovenijom. To znači da po povratku u Švicarsku iz tih zemalja putnici moraju u 10-dnevnu karantenu.

Njemačka također pooštrava mjere za božićne blagdane. Cjelokupna Hrvatska je na njemačkoj crvenoj listi, što znači da će se svi građani koji dolaze iz Hrvatske morati testirati, a vrijeme do dobivanja negativnog testa morat će provesti u izolaciji. Samoizolaciju mogu izbjeći ako predoče negativan PCR test ne stariji od 48 sati od ulaska u Njemačku. Njemačka Vlada je već pozvala svoje građane da izbjegavaju putovanja, a bavarski premijer je najavio pooštravanje mjera na granici s Austrijom. Italija uvodi još drastičnije mjere.

Putovanja između talijanskih pokrajina bit će zabranjena od 21. prosinca sve do 6. siječnja, a 25. i 26. prosinca te 1. siječnja građani neće smjeti napuštati svoje gradove. Od 20. prosinca svatko tko uđe u Italiju morat će provesti deset dana u samoizolaciji. U Sloveniji i nadalje ostaje mjera da svi koji ulaze u tu zemlju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. U suprotnom moraju u 10-dnevnu samoizolaciju. Sve osobe koje dolaze u Irsku iz inozemstva moraju nakon dolaska u tu zemlju ograničiti kretanje na 14 dana te prilikom ulaska u zemlju ispuniti papirnati ili online obrazac za lociranje putnika.

