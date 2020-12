Naučnik Dragan Primorac komentarisao nuspojave vakcine: Dvije su ključne stvari

Dvoje zdravstvenih radnika imali su alergijske reakcije, dakle osip na koži, i nedostatak zraka.

Iz Amerike također stižu prijave nuspojava. Četiri učesnika kliničkih testiranja doživjeli su reakciju o obliku djelomične i privremene paralize lica.

Nuspojave vakcine komentarisao je naučnik Dragan Primorac, član Znanstvenog savjeta Vlade Hrvatske.

Primorac je u emisiji “RTL Direkt” kazao da su alergijske reakcije, kožni osip, svrbež, kratkoća daha su vrlo česte nuspojave koje se događaju s cjepivima.

“Dvije su ključne stvari. Iznimno snažna alergijska reakcija dogodila se kod osoba koje imaju povijesti bolesti da su reagirale prežestoko i razvili specifičnu reakciju. Pored sebe su imali adrenalin jer su znali što im treba. A inače to može biti po život opasna reakcija”, kazao je Primorac.

Dodao je da, što se tiče slučajeva u SAD-u, pareza u roku tri mjeseca obično završi bez ikakvih problema. Naglasio je da je važno sve to evidentirati.

“Kada to tumače kažu da je to statistički normalno što se događa u populaciji. EU ima veliku prednost jer smo mi promatrači onoga što se događa u Velikoj Britaniji i SAD-u. To je golema prednost”, kazao je Primorac.

Naglasio je da nema šanse da će evropska agencija dozvoliti primjenu cjepiva u EU ako se nuspojave budu pojavljivale neočekivanim intenzitetom.

No, kazao je da svi naučnici očekuju da će i EU odobriti cjepivo.

Objasnio je i razlike u cjepivima.

“Moderna i Pfizer koriste potpuno novu tehnologiju”, kazao je Primorac i dodao da je to tehnologija glasničke ribonukleinske kiseline.

“Molekula ništa ne može napraviti ako se ta genska poruka ne prepiše na tu ribonukleinsku kiselinu. Ona na ribosomima daje protein”, objasnio je Primorac.

Dodao je da je ideja da jednom, kada se cjepivo ubrizga u mišić, ono ulazi, oslobađa se iz lipidne ovojnice, dolazi u stanicu, ali u citoplazmu i odmah kreće sinteza proteina.

Primorac je istakao da to ne može promijeniti naš DNA.

“Postiže se mnogo snažnija imunosna reakcija nego da se cijepi gotovim proteinom”, kazao je Primorac.

Na pitanje kako slomiti otpor prema cjepivu, koji postoji u javnosti, Primorac je rekao da je vrlo važno reći istinu.

“Ljudi trebaju znati da dok se dogodi procijepljenost od 70 posto, uzalud je sve što radimo”, rekao je Primorac i dodao da ako se ne postigne kolektivni imunite, nećemo doći u poziciju da možemo ozbiljno zakočiti širenje pandemije diljem svijeta.

“Jedino istina koja dolazi do ljudi može razbiti te strahove”, rekao je Primorac.

