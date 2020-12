Beograd: Zatvoreni ugostiteljski i objekti uslužnih djelatnosti tokom vikenda

U glavnom gradu Srbije danas su zatvoreni ugostiteljski, kao i objekti uslužnih delatnosti, poput kafića, restorana, frizerskih salona i teretana, u okviru novih epidemioloških mera, što je dovelo do gotovo praznih ulica uprkos tome što je vikend, javlja Anadolu Agency (AA).

Iako je danas u prestonici sunčano, tek se pokoji šetači mogu videti na ulicama Beograda.

Ovo je prvi vikend da se primenjuju nove mere, prema kojima je zabranjen rad od petka u 17 časova do ponedeljka u pet časova ujutru, a Vlada Srbije nije odredila do kada će ove mere biti na snazi.

Prema merama usvojenim na sednici Vlade, ugostiteljski objekti – kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u pet časova ujutru bez izuzetka.

Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od pet časova ujutru do 17 časova. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non-stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice takođe ne rade od petka u 17 časova do ponedeljka u pet ujutru.

Frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote isto ne rade tokom vikenda. U ovu grupu spadaju i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Svim ovim objektima dozvoljeno je da rade radnim danima od pet ujutru do 17 časova.

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti, kao i trafike, kiosci i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom, do 21 čas.

Apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non-stop, svakoga dana bez ograničenja. Pijace su otvorene i u danima vikenda od šest časova ujutru do 15 časova.

Još jedan izuzetak predstavljaju restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana.

Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Profesionalni sportisti mogu koristiti sportske objekte za pripreme za svoja takmičenja u toku vikenda. Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije mogu da rade radnim danima, kao i subotom i nedeljom, do 17 časova.

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.

U Srbiji je prema preseku stanja od juče u 15 časova, do sada registrovano 206.940 slučajeva zaraze, a od posledica koronavirusa preminule su 1.834 osobe.

Facebook komentari