Kenana Strujić-Harbić poručila Krivokapiću: Srebrenica je najvažnija riječ u jeziku Bošnjaka

Tokom diskusije u Skupštini Crne Gore, a u kojoj je danas izabrana 42. Vlada Crne Gore na čijem je čelu Zdravko Krivokapić, zastupnica Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Harbić je naglasila da je sastav Vlade mandatara Zdravka Krivokapića diskriminirajući prema manjinskim narodima. Naime, nova Vlada Crne Gore neće sadržavati niti jednog Bošnjaka za ministra.

Ona je tokom svoje diskusije u skupštini ponovila ranije stavove Bošnjačke stranke da je apostolska Vlada, kako ju je nazvao budući mandatar, “jednonacionalna, jednovjerska, svetosavska Vlada”.

Strujić-Harbić se u jednom momentu osvrnula i na genocid u Srebrenici, kazavši kako je to najvažnija riječ za svakog Bošnjaka muslimama ma gdje on živio u regionu.

– Vlada u kojoj nema niti jednog ministra iz korpusa bošnjačkog, hrvatskog ili albanskog naroda za nas je neprihvatljiva. Takav sastav Vlade nije u duhu Ustava Crne Gore koji je definiše kao građansku, viševjersku državu i koji garantuje sva prava manjinskim narodima kao i ravnopravnu zastupljenost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti – kazala je Strujić-Harbić.

Obraćajući se Krivokapiću, kazala je kako je ovakav sastav Vlade pokazao nedostatak demokratskog legitimiteta, i da je riječ o jednonacionalnoj skupini, prenosi “Avaz“.

– Prva stvar koju ću da kažem u ovom Domu, riječ Srebrenica kod muslimana Bošnjaka, ne samo u Crnoj Gori, već u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, gdje egzistiraju Bošnjaci u posljednjih 1.000 godina, je najvažnija riječ u našem jeziku. Preko 8.000 muškaraca, žena, od nula do 90 godina, je ubijeno u jednom danu. To nije zločin gospodine predsjedniče, to je genocid. Htjeli su da potru naš narod gumicom, ali nisu uspjeli, mi smo tu. Mi živimo i živjet ćemo za dobrobit svakog Bošnjaka, Bošnjačka stranka će se kroz Parlament i ovaj Dom uvijek boriti za svakog Bošnjaka muslimana u Crnoj Gori – poručila je Strujić-Harbić.

