Vučić najavio zatvaranje Srbije?

On je večeras radove na izgradnji nove covid-bolnice u kasarni “Rasina” na periferiji Kruševca koji bi, kako je najavio, trebalo da budu završeni do 15. decembra. Vučić je rekao da će do petka prvih 800 pacijenata biti smješteno u covid-bolnicu u Batajnici, a zatim se dotakao i ugostiteljskih objekata i zatvaranja istih, prenosi raport.

Vučić je rekao da će se, ako dođe do zatvaranja ugostiteljskih objekata, pronaći način da im se pomogne.

“Ako budemo morali da zatvaramo, a očigledno je da se bližimo tome, gledat ćemo da pomognemo ljudima u turizmu i ugostiteljestvu, posebno u Beogradu. Da li ćemo da idemo kroz plaćanje još jednog minimalca ili na neki drugi način, za ljude u tom sektoru i sektoru usluge, vidjet ćemo, iako nam to nije lako”, rekao je Vučić i dodao:

“I kad kažemo da nemamo ništa, uvijek smo mi nešto uštedjeli, i ostavili za crne dane. Mislim da ljudi zbog toga treba da budu zadovoljni, tim ljudima ćemo probati da pomognemo”.

