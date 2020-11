POZNATI SRPSKI KARDIOLOG: Ovo je najvažnije za imunitet, OVE 3 STVARI TREBATE URADITI SVAKOG DANA!

“Savjetujem da svakog jutra uradite laganu gimnastiku, a zatim da šetate”, kaže dr Hadži-Tanović. On podseća da na otvorenom, na primjer, kada šetate kroz šumu, nije potrebno nositi masku već omogućiti tijelu da dobije kiseonika. Zato je važno duboko disanje.

Prema mjerama za sprečavanje epidemije korona virusa u Srbiji, da podsjetimo, maske na otvorenom treba nositi samo tamo gde je nemoguće sprečiti međuljudski kontakt, kao što su redovi pred prodavnicama, gužve na autobuskim stanicama i tome slično, prenosi “Mondo“.

Moj savjet je da svi, dok korona traje piju: vitamin C, vitamin D i aspirin. Svaki dan. Aspirin je obavezan i da ga piju uveče. To će da spreči kolaps pluća kada i ako dođe do zaražavanja korona virusom. Pa mi kada operišemo ljude, srčane bolesnike, damo im aspirin da ga piju do kraja svog života” kaže doktor.

Srpski kardiolog podsjeća da svi treba da slušaju savete lekara i vode računa o tome da im organizam bude otporan i zdrav. “Verujte u medicinu, jer oni ljudi koji vjeruju u lijek, u izliječenje, brže i lakše se oporave od onih koji ne veruju. Ako osoba stalno misli da će oboljeti, da će se zaraziti, do toga će i doći. Vjerujte da ćete savladati virus. Više se krećite i vodite računa o preventivi,” poručuje dr Hadži-Tanović.

