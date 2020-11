Unuk pomogao baki u suicidu, dao joj da popije solnu kiselinu: “Nisam kriv, dugo me molila da to učinim”

Dean Š. (45), Slovenac sa zagrebačkom adresom, uskoro će se naći na optuženičkoj klupi Općinskog suda u Zagrebu jer je svojoj baki pomogao da se ubije! Kupio joj je u obližnjoj kvartovskoj trgovinu u Zagrebu solnu kiselinu marke Meteor koju je potom ulio u bočicu s natpisom Aethanolum dilutum te je stavio na dno ormara.

Pritom si je slučajno pošpricao hlače koje su odmah izblijedile. Znao je, kako se potom otkrilo, da je njegovoj baki dosta života u depresiji u koju je pala nakon gubitka sina.

Baka je 27. novembra 2017. popila izmućkani unukov koktel te u teškom stanju završila u KBC- Rebro, gdje je potom i preminula. Zadobila je jezive korozivne povrede jednjaka, želuca, crijeva i jetre, a loptica sumnje brzo je bačena na njezina unuka koji nije skrivao da ga je “baka molila da joj kupi varikinu da se ubije”.

Tužiteljstvo je nakon trogodišnje istrage podignulo optužnicu protiv pokojničina unuka te za njega traže sedam mjeseci zatvora s jednogodišnjim rokom kušnje. Inače, za kazneno djelo sudjelovanja u samoubistvu zapriječena je kazna do tri godine zatvora.

Obrana

Optuženi unuk u vrijeme kad je baka pila kiselinu nije bio kod kuće, a rekao je da ga je baka dulje molila da joj kupi varikinu da se ubije jer je patila za sinom koji je preminuo.

– Odbijao sam joj to kupiti, ali jedan dan sam otišao do trgovine. Kad sam je donio u kuću, baka je išla za mnom i tražila da joj dam da popije. Stavio sam je u ormarić. Ona me prisilila da joj je kupim i iskreno, nisam vjerovao da će to popiti. I ne smatram se krivim. Svima je govorila u kući da će se ubiti – branio se Dean Š.

Njegova teta V. H. se prisjetila tragedije rekavši da se depresija njezine majke pogoršala 2016. nakon smrti sina, njezina brata.

– Sestrin sin me je tog 27. novembra pitao gdje je baka. Bilo mi je čudno što je nema pa sam otišla na balkon i vidjela baku u sjedalici. Tada je ustala i otišla sjesti na fotelju u dnevni boravak. Sestrin sin je nakon toga rekao da je baka popila neki alkohol pa sam otišla na balkon i našla bocu s etiketom alkohol.

Zvali smo Hitnu, da bi nešto kasnije toga dana Dean došao kući rekavši mi da je baki u bočicu nalio solnu kiselinu jer da ga je zamolila. Bila sam u šoku i odjurila na Rebro te rekla što je popila. Majka je morala na operaciju, brzo je umrla, a Deana sam prijavila policiji. On to nije smio učiniti – otkrila je V. H.

Deanovo priznanje šokiralo je redom sve ukućane, a iz kuće u kojoj je pomogao baki da se ubije, odselio je u julu prošle godine.

Zet pokojne, M. H., prisjetio se kako je punica često plakala i pila lijekove za smirenje. A nakon što je pronađena bočica alkohola na balkonu, svi su prvotno mislili da je popila medicinski alkohol.

Iskaz zeta

– Iako je znala govoriti ‘sine, ja ću ti brzo otići’, nisam mislio da bi se doista mogla ubiti. Sve me to šokiralo. Sjećam se da me toga dana nazvala moja žena i rekla mi da je svoju majku zatekla na balkonu kuće te da je mislila da je popila dosta alkohola. Kad sam kroz pol sata došao kući, tamo je već bila Hitna.

Odvezli su ju u bolnicu gdje je umrla. A što se tiče te kiseline, Dean nam je rekao da ju je kupio na njezinu zamolbu – zaključio je zet koji je sa svojom suprugom skrbio o preminuloj. Vještačenjem bočice utvrđeno je da je u njoj bila mješavina klorovodične kiseline i neutvrđenog sredstva, piše “Jutarnji“.

