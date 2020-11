Slovenija uvodi nove drastične restrikcije

Kako bi ograničila širenje koronavirusa i sačuvala kapacitet zdravstva slovenska vlada je donijela mjere među kojima je zaustavljanje javnog prijevoza i zabrana bilo kakvog okupljanja ljudi koji nisu članovi iste porodice ili zajedničkog domaćinstava. Zatvorene su i sve trgovine koje ne prodaju osnovne životne potrepštine, prenosi “Hina”.

Zabranjeno bilo kakvo okupljanje

Odluka kojom se – uz važeću zabranu kretanja izvan stana ili kuće u noćnim satima, te zabranu napuštanja matičnih općina osim u izuzetnim slučajevima – zabranjuje bilo kakvo okupljanje osoba izvan kruga porodice ili zajedničkog domaćinstva stupa na snagu već u petak, kazao je na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs.

Uz to, dodao je, zabranjuju se bilo kakva zajednička slavlja, mise i vjerski obredi, a izuzetno se dopuštaju vjenčanja no bez svadbenih svečanosti osobama koje za to dobiju posebnu dozvolu ministarstva javne uprave.

Budući da je situacija s razvojem epidemije kritična i u svim susjednim državama, donesena je i odluka kojom se ukida pravo na odlazak u inostranstvo u trajanju 48 sata i povratak bez karantene ili negativnog testa na COVID 19 za osobe koje u inostranstvo imaju nekretninu, plovilo ili zemljište.

Posjet članovima porodic izvan Slovenije koji traje manje od 72 sata bit će omogućen samo za one zemlje koje su u Evropskoj uniji, pojasnio je Hojs.

Namjera novih restriktivnih mjera je da se u iduće dvije sedmice bitno smanji broj novih hospitalizacija zbog COVID-a 19 i broj novih dnevnih zaraza i to je jedini način da se vrijeme pred novogodišnje praznike, uz neke restrikcije, ponovo vrati u normalu, kazao je ministar zdravstva Tomaž Gantar.

Po njegovim je riječima prvo zatvaranje koje je 25. oktobra proglasila vlada bio “djelomice uspješno” jer je smanjilo širenje drugog vala epidemije s “eksponencijalnog” na “linearan” rast, a sad je potreban dodatan napor i strpljivost svih da se stanje dodatno dovede pod kontrolu jer bi inače posljedice mogle biti dugotrajno štetne.

– Ovim nastojimo prekinuti začarani krug širenja virusa u populaciji – kazao je Gantar, dodavši da ni sam ne bi vjerovao da će ovakve mjere biti potrebne da mu je to neko kazao prije nekoliko sedmica.

Naglasio je da će režim ulaska i izlaska iz Slovenije biti zaoštren i zbog toga jer je primijećeno da je u danima vikenda, koristeći dosadašnje izuzetke, preko granice s Hrvatskom znalo ići i do 17 hiljada osoba, što se novim mjerama nastoji spriječiti jer importirani slučajevi zaraze više nisu rijetki.

Što se tiče sportskih aktivnosti, slovenska je vlada danas donijela odluku da će se treninzi u zatvorenim prostorima moći održavati samo za profesionalne sportiste.

Zaustavlja se javni prijevoz, a za odlazak na posao i dolazak s posla uz automobile građani će se moći koristiti i taksi prijevozom.

Nastava na daljinu

Što se tiče privrednih aktivnosti, prerađivački sektor i dalje će moći raditi kao i do sada uz primjenu epidemioloških mjera, zaustavlja se gotovo sav servisni i uslužni sektor, osim na primjer rada vulkanizera, dimnjačara i sličnih službi.

Nastava u školama i dalje je na daljinu, a i nadalje će biti zatvoreni i vrtići osim za djecu zaposlenih u nužnim službama.

Obrazlažući zašto je bilo potrebno zaoštravanje mjera, Gantar je upozorio na velik broj hospitalizacija i situaciju u kojoj svaki dan treba osigurati prosječno 20 novih bolesničkih postelja za oboljele od COVID-a 19, ali i nagli rast smrtnih slučajeva u zadnje vrijeme.

Najveći dio teže oboljelih od COVID-a 19 koji trebaju hospitalizaciju i onih umrlih stariji je od 70 godina, no velik je i postotak onih koji obolijevaju u dobi od 35 do 50 godina.

Matematički modeli ukazuju da je u Sloveniji zaraženo skoro pet posto od ukupnog stanovništva, kazao je Gantar.

Prema zadnjim podacima u slovenskim je bolnicama 1.210 oboljelih od COVID-a 19, a broj se i zadnjih dana stalno povećava.

U srijedu je umro 41 oboljeli, što je najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu do sada.

Ukupni broj umrlih od koronavirusa u Sloveniji od početka epidemije je 686 ljudi.

Facebook komentari