Kon: Srbija je na pragu katastrofe

Srbija nije jako daleko od katastrofalne epidemiološke situacije, upozorio je u utorak navečer član kriznog štaba srbijanske vlade epidemiolog Predrag Kon, nakon što je oboren dosadašnji rekord po broju novozaraženih na dnevnoj razini.

“To je situacija u kojoj se ljudi više nemaju gdje liječiti. Moramo zaustaviti virus, a ako ga mi ne zaustavimo, onda će on nas”, rekao je Kon u Beogradskoj hronici Radio-televizije Srbije, u danu kad su u Srbiji prijavljena 2.823 slučaja zaraze covidom-19, što je novi dnevni rekord od početka epidemije 6. marta.

Procjene su da je inficiranih znatno više nego što je službeno registrirano. Istraživanja rađena u zapadnoevropskim zemljama pokazala su da je broj zaraženih 10 do 20 puta veći od onog broja koji se službeno registrira, ukazao je Kon, dovodeći u vezu tu statistiku s epidemiološkom situacijom u Srbiji.

“Takvom analogijom, ako imate 1000 prosječno zaraženih na dan, vi onda dnevno imate oko 10.000 do 20.000 onih koji su zarazni, a da to niti ne znaju. Mora se reći da oni polako prestaju biti zarazni poslije sedam do 10 dana, poslije 14 dana svakako”, objasnio je Kon, prenosi Hina.

Umjesto da se suprotstavimo virusu, mi se suprotstavljamo mjerama, prokomentarisao je Kon i apelirao da se izbjegavaju slavlja i okupljanja, te da građani nose maske, čuvajući tako i vlastito i tuđe zdravlje.

Vanredno stanje u Srbiji zbog koronavirusa tokom prvog vala proglašeno je 15. marta, kada je, po službenim podacima, bilo 46 zaraženih, te 23 pacijenta na bolničkom liječenju, a samo jedan na respiratoru.

Prema podacima s internet stranice covid19.rs Ministarstva zdravstva, vrh prvog vala po broju novozaraženih bio je 16. aprila sa 445 slučajeva na dnevnoj razini, u drugom valu 26. jula sa 467 novozaraženih, a dnevni rekord od početka epidemije su današnja 2.823 slučaja zaraze covidom-19.

Naviše pacijenta na bolničkom liječenju u prvom korona valu bilo je prijavljeno 19. aprila – 3.900, u drugom valu 15. jula – 4.858, a danas ih je 2.764.

Srbija je na intenzivnoj njezi i na respiratorima u prvom udaru korone najviše najtežih pacijenata na dnevnoj razini imala 12. aprila – 146, u drugom valu 22. srpnja bilo ih je 205, a u utorak ih je prijavljeno 126.

Na dan kad je Skupština usvojila prijedlog o ukidanju vanrednog stanja, 6. maja, uoči kampanje za parlamentarne izbore 21. juna, bilo je registrirano 114 novozaraženih koronavirusom i 1.750 na bolničkom liječenju, od kojih 48 na respiratorima. Srbija je od početka epidemije 6. marta testirala 1.442.642 uzorka, od toga 13.091 u posljednja 24 sata, a do sada je potvrđeno ukupno 66.888 slučajeva zaraze.

S današnjim danom službeno je registrirano 915 umrlih od posljedica infekcije koronavirusom, a stopa smrtnosti danas je na razini 1,37 posto.

Facebook komentari