“Noćas nam je došao mlađi čovjek koji je 10 dana ležao kod kuće; Svi koji su se sami liječili prošli su ovako”: Direktorica KBC Bežanijska kosa upozorava na ove komplikacije

“Popunjenost kapaciteta je 90 posto. U intenzivnoj nezi su 33 pacijenta, a 10 bolesnika je na mehaničkoj ventilaciji. Imamo sve starosne grupe od 20 do 89 godina”, rekla je ona.

NAJVIŠE PACIJENATA OD 50 do 70 godina

Zdravković je navela da je najviše pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom u starosnom uzrastu od 50 do 70 godina, ali i da je kovid-19 izuzetno teško oboljenje, da je ogromna potrošnja kiseonika, te da na Bežanijskoj kosi na dnevnom dnevnom troše kao što su u redovnim okolnostima trošili na mjesečnom nivou.

IMA I DRUGIH KOMPLIKACIJA

“Postoje i druge komplikacije, od toga najteže su iznenadne tromboembolije. Jutros smo imali situaciju da je pacijent koji se lijepo oporavio i uspio da prebrodi problem sa plućima imao srčanu smrt, kao posljedicu vjerovatno tromboembolije”, rekla je ona.

NE ČEKAJTE DA PROĐE

Dr Marija Zdravković ističe da je najveća greška zanemariti simptome i čekati kod kuće da sve prođe. Veliki broj ljudi, kako kaže, ima strah od dolaska u bolnicu, koji je neopravdan, jer će dolaskom u bolnicu dobiti odgovarajuću terapiju i oboljenje proći što lakše.

“Postoje osobe koje mogu kod kuće da se liječe, ali se to može utvrditi samo ljekarskim pregledom uz pomno praćenje bolesnika”, rekla je ona.

Za samo liječenje i odustajanje od odlaska kod ljekara kaže da može biti veoma opasno.

“Svi koji su se sami liječili su loše prošli – ili su se liječili predugo ili su imali teške komplikacije. Noćas nam je došao relativno mlađi čovjek u ekstremno teškom stanju koji 10 dana leži kod kuće i jutros je pred intubaciju”, navodi Zdravković.

Ističe da sva tri talasa karakteriše da se pacijenti kasno javljaju ljekaru i da zanemaruju simptome.

“Kada pacijent dobije sumnju da ima koronu, jako je važno da prekine kontakte, jer je bitno da prekine lanac zaraze. Možete 13 dana da nemate tegobe, a 14 dan da razvijete simptome”, zaključila je ona.

U SARAJEVU APELUJU NA LJUDE DA SE NE LIJEČE SAMI

Inače, “N1” prenosi i situaciju iz Sarajeva, gdje se zbog preopterećenosti ljekara građani odlučuju na samoinicijativno liječenje, a tamnošnji ljekari apeluju da se to nikako ne radi.

“Internet je jedno veliko zlo. Tu kruže preporuke razne. Od antibiotske terapije, hlorokina do antiviralne terapije. Znači postoji jasna indikacija za neke stvari. Nipošto uzimati antibiotike bespotrebno. To nisu bombone, to su ozbiljni lijekovi koji mogu da dovedu do ozbiljnih posljedica. Na to najviše apelujem. Uzimajte vitamine, paracematol po potrebi. Uzimajte dosta tečnosti. Ukoliko vam se jave ozbiljniji simptomi odmah se javite pa ćemo dalju brigu preuzeti mi”, apelovala je infektolog Minela Zekiri-Sivro, prenosi “Žena“.

