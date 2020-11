„Pobjeda Bidena izaziva nervozu u Beogradu, on je četiri godine bio demonizovan…“

Joe Biden govorio o Srbiji, jasno je zašto postoji nervoza u Beogradu zbog njegove pobjede, ocijenili su učesnici “Utiska nedelje” Nove TV, novinari Zoran Panović, Nikola Tomić i Ljiljana Smajlović.

Regija

Prije 1h Prije 3 min

0

Na konstataciju da su izbori u SAD-u bez dileme događaj nedjelje, pitanje je kakve to veze ima sa Srbijom i zašto sudbinu Trumpa vezuju za sudbinu Aleksandra Vučića.

Napominjujući da nije imao svog kandidata na predsjedničkim izborima u SAD-u, novinar “Danasa” i programski direktor “Demostata” Zoran Panović je rekao da je relaksacija odnosa sa SAD-om koju je donio Trump, doprinijela tome da je za Srbiju možda bilo bolje da je on pobijedio.

“S ovom administracijom taj antiamerikanizam je splasnuo i s te strane je racionalno obožavati Trumpa”, rekao je on, dodavši da je postojala neka mistifikacija Trumpa i “fama da on sleti u Beograd kao neki pandan kultu Clintona na Kosovu”.

Što se tiče Bidena, on je, kako kaže, stari znalac koji je govorio da Srbija treba da ojača evropski put, da je ZSO obaveza Prištine, ali i da je nezavisnost Kosova gotova stvar.

“Bitno je šta je potpisano u Washingtonu. Možemo pretpostaviti da Izrael sigurno neće povući priznaje Kosova, što je Trump izgubio, ali videćemo šta će biti sa ovom međunarodnom korporacijom za ekonomski razvoj koja je ovde dobila svoju kancelariju”, konstatovao je Panović.

Ljiljana Smajlović smatra da je Trumpova administracija odigrala veliku ulogu za Srbiju, ali da je on četiri godine bio demonizovan bez razloga, da su ga neopravdano napadali i da je, iako je groteskan i bizaran lik, ipak jedna od najzanimljivijih ličnosti na američkoj političkoj sceni.

Kada je riječ o poređenju Trumpa i Vučića, Smajlović smatra da je mnogo paralela, a jedina sličnost je to što ih je obojicu, kako kaže, “na površinu iznio sličan talas”.

Čini joj se, kako kaže, da u Srbiji postoji jedan dio javnosti koji sve što se dešava u svijetu gleda na način da li to može biti iskorišteno protiv Vučića, može li da mu naškodi i ako hoće onda će se obradovati ako su protiv njega.

Na pitanje da li je na mjestu poređenje da Vučić kao ni Trump sa vlasti neće otići mirnim putem, ona kaže da će Trump otići bez problema, a da je njegov zahtjev za ponovnim brojanjem glasova legitiman.

“Nema ništa sporno u tome da se ponovo prebroje glasovi”, rekla je ona.

Na pitanje zašto je predsjednik Srbije preksinoć doživio “mini nervni slom” i zgranuo građane Srbije poručivši im da “sram bilo one koji se raduju što će pobedom Bidena Srbiji biti loše”, novinar “Vremena” Nikola Tomić je šaljivo odgovorio da ga je “možda iznervirala Zorana Mihajlović svojom Instagram čestitkom Bidenu i to prije njega samog”.

On je ukazao da to obraćanje nije bilo u redu, da državnik ovako ne bi trebalo da se izražava i da on treba da radi na smirivanju, a ne podgrijavanju političkih tenzija.

Tomić smatra i da nema sličnosti između Trumpa i Vučića.

“Postoji jak emotivni naboj koji emituju i jedan i drugi, ponekad slaba kontrola karaktera i temperamenta”, rekao je on, dodajući da postoji veća sličnost između Vučića i Orbana, kao i Vučića i Kašćinskog,piše Slobodnabosna

Komentarišući Bidenovu pobjedu, Tomić je rekao da postoje razlozi za nervozu u Beogradu i da ga brinu njegove posljednje izjave, kao što su da je cilj sporazuma Prištine i Beograda međusobno priznanje i da Washngtonski sporazum nije katastrofalno loš, ali da očekuje da je to potvrda nezavisnosti Kosova.

Facebook komentari