Vladika Joanikije pozitivan na koronavirus

Mitropolija crnogorsko primorska se još nije oglasila ovim povodom.

Episkop Joanikije (61) je prije samo dva dana, zajedno sa srpskim patrijarhom Irinejom služio liturgiju i opijelo, i govorio na sahrani mitropolita crnogorsko primorskog Amfilohija, koji je preminuo od posljedica koronavirusa 30. oktobra. Takođe, Joanikije je bio uključen u cijelu organizaciju sprovoda Amfilohija, od njegovog prevoženja iz Kliničkog centra Crne Gore do Cetinja, pa do same sahrane u Podgorici, gdje je bio u kontaktu sa ne malim brojem osoba. Nakon smrti Amfilohija Sinod SPC je za administratora MCP postavio Joanikija, prenosi “CdM“.

Javnost je vidjela da se i pored brojnih apela prilikom tih obreda mjere Nacionalnog koordinacionog tijela u cilju sprečavanja širenja koronavirusa nisu poštovale, masku je malo kod od sveštenika nosio, a distanca se nije poštovala.

Slike iz Podgorice gdje sveštenstvo i hiljade građana, u jeku epidemije koronavirusa, ljube ruku preminulog mitropolita izazvale su čuđenje i zgražavanje ne samo u Crnoj Gori i regionu, nego i šire.

Nadležni su saopštili da je pred Crnom Gorom veoma težak i izazovan period prouzrokovan koronavirusom, te da treba očekivati veći broj oboljelih. Crna Gora iz dana u dan bilježi porast broja oboljelih, ali i preminulih. Danas je saopšteno da je otkriveno 767 novih slučajeva korona virusa, te da je trenutno 5020 oboljelih.

“Imajući u vidu ozbiljnost aktuelne situacije, koja poprima zabrinjavajuće razmjere, kao i da ključni izazovi tek slijede, izuzetno je važno da svi povratimo visok nivo discipline i time sačuvamo svoje, zdravlje medicinskog kadra i društva u cjelini. Treba pojačati napore državnih organa i zdravstvenog sistema i energičnijom akcijom uraditi sve da se u najvećoj mjeri zaštiti zdravlje građana Crne Gore”, kazao je danas predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na sastanku sa predsjednikom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i potpredsjednikom Vlade Milutinom Simovićem, ministrom zdravlja Kenanom Hrapovićem, šefom medicinskog kriznog štaba Nerminom Abdićem i direktorom Instituta za javno zdravlje Bobanom Mugošom.

