Da li je zemljotres na Jadranu, koji se osjetio i u BiH, povezan s onim u Turskoj

Oko 14:16 sati Hrvatsku je pogodio jak zemljotres. Prema prvim informacijama magnituda je bila 4,9 po Richteru, a kasniji podaci govore da je snaga bila 4,7. Epicentar je 17 kilometara sjeverno od Posedarja kod Zadra.

Udaljenost od Bihaća je 60 kilometara a zemljotres se, prema prijavama građana, osjetio i u BiH. Potres se najjače osjetio na području Zadra, Splita, Šibenika i Knina.

Još uvijek nema nikakvih izvještaja o mogućim štetama, ali su građani u primorskim gradovima kazali da su im se kuće snažno tresle i da su se veoma uplašili.

Na društvenim mrežama su se pojavila špekulacije o tome da li je ovaj potres povezan sa snažnim zemljotresom u Turskoj u kojem je, prema posljednjim informacijama, poginulo najmanje 58 osoba. Taj zemljotres kod Izmira izazvao je veliki broj manjih potresa na području Turske i Grčke.

Pojedini građani su putem Twittera upitali Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) da li je zemljotres koji je pogodio Tursku i Grčku izazvao ovaj na jadranskoj obali, odnonso da li su oni povezani.

– Ne. Tipično potres može pokrenuti druge na udaljenosti koja je nekoliko puta veća od njegove dužine puknuća. Udaljenost do potresa u Izmiru premašuje 1.000 km, tako da to nema veze – napisali su na Twitter stranici EMSC-a, prenosi “Avaz“.

No. Typically an earthquake can triggers others within a distance which is a few times its rupture length. The distance to Izmir earthquake exceeds 1000km, so no link. https://t.co/zn10mBLmZt

— EMSC (@LastQuake) November 1, 2020