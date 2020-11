Upozorenje Lauca: Sada je najgori mogući trenutak za zaraziti se

Gordan Lauc u svojoj objavi piše da se radi o važnim vijestima. Uspoređujući situaciju u toj zemlji i Hrvatskoj upozorio je da s obzirom na broj novozaraženih možemo očekivati porast broja hospitaliziranih što sugerira da sad nije najbolje vrijeme za zaraziti se. Još jednom je pozvao na oprez i odgovornost.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Iznimno zanimljive i važne vijesti dolaze nam iz Slovačke!

Slovaci su se odlučili na veliku akciju i brzim testovima testirat će doslovno sve starije od 10 godina i to ne jednom, već dva puta. Prvi dan su testirali 2,5 miliona ljudi i pronašli su oko 25,000 novih zaraženih, tj. oko 1% testiranih. Kako znamo da brzi testovi kod asimptomatskih osoba imaju osjetljivost od oko 50% i ako na to dodamo one koji su u zadnja dva tjedna otkriveni PCR testovima, možemo biti gotovo u potpunosti sigurni da je u Slovačkoj danas negdje između 2% i 3% ukupne populacije aktivno zaraženo SARS-CoV-2 virusom.

Hrvatska ima oko 20% veći postotak potvrđeno zaraženih na milijun stanovnika od Slovačke, a radi i oko 20% manje testova, tako da je za očekivati da je Hrvatskoj udio ljudi koji su zaraženi nešto veći, tj. negdje između 2,5 i 4% ukupne populacije (dakle negdje između 100,000 i 160,000 ljudi). U Zagrebu je taj postotak možda i dvostruko viši, a u manjim mjestima znatno niži.

U svakom slučaju u Hrvatskoj je trenutno jako puno zaraženih. Velik broj njih to još niti ne zna, jer će simptome tek razviti. Za najveći broj ljudi to će biti neugodna, no ne previše opasna bolest. Nažalost dio ljudi će završiti u bolnici, a neki će nažalost i umrijeti. Kako je zaraženo jako puno ljudi i taj mali postotak znači da će broj hospitaliziranih u Hrvatskoj rasti i sada je najgori mogući trenutak za zaraziti se. Pazite na sebe i na ljude oko sebe. Virus može preći samo s osobe na osobu. Ako držite razmak, nosite masku, ne boravite u zatvorenim prostorijama s drugim ljudima i često perete ruke, vrlo vjerojatno se nećete zaraziti.

Sljedeći tjedni će biti jako teški, no svjetlo na kraju tunela se nazire jer se čini da je je broj novozaraženih u Hrvatskoj prestao rasti. O tome kako se ponašamo danas ovisi koliko ćemo bolesnih ljudi imati za nekoliko tjedana, stoga pamet u glavu i pazite što radite, prenosi “N1“.

