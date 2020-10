Krivokapić: Dogovorena ekspertska vlada

Na današnjem sastanku lidera pobjedničkih koalicija u Crnoj Gori potvrđen je raniji dogovor o izboru ekspertske vlade koju će podržati tri koalicije koje su pobijedile na parlamentarnim izborima, saopćio je mandatar Zdravko Krivokapić.

– Narednih dana upoznat ću stranke sa mojim prijedlogom kandidata za ministre u ekspertskoj vladi – napisao je on na Twitteru.

Prema njegovim riječima, na današnjem sastanku potvrđen je raniji dogovor o izboru nove vlade koju će podržati tri koalicije koje su pobijedile na parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020.

Svi zadovoljni sastankom

– Mandatar će narednih dana upoznati stranke sa vlastitim predlogom o kojem će se izjasniti stranke – navodi se u zajedničkom saopćenju koje potpisuju Krivokapić i učesnici današnjeg sastanka – lideri Nove srpske demokratije Andrija Mandić, Demokratske narodne partije Milan Knežević, Pokreta za promjene Nebojša Medojević, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Demosa Miodrag Lekić, Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, kao i potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica, a prenosi Vijesti.me.

Abazović je novinarima kazao da je dogovoren koncept ekspertske vlade. On je naveo da bi mandatar uskoro trebalo da saopći imena kandidata za ministarske funkcije i da do 8. novembra iznese svoj plan.

Abazović je rekao da su svi zadovoljni sastankom, te da je protekao “iznad svih očekivanja”.

– Mandatar je dobio potvrdu svih da saopći imena svoga tima i na tri koalicije je da ga podrže – kazao je Abazović, dodavši da nisu poznata sva imena kandidata.

Dodao je da misli da je preovladao koncept ekspertske vlade za koju su se zalagali.

– Očekujemo da tamo ne bude političara i to je to. Mislim da ćemo imati jedan novi model, ali evo da sačekamo. Imali smo visoki stepen saglasnosti, što ćete vidjeti i u zajedničkom saopćenju – naglasio je.

Kada je u pitanju podjela resora, Abazović je kazao da su “sada sve ingerencije stavili na mandatara da on odredi”.

Mandataru dato povjerenje

– Prihvaćen je koncept koji je najvažnija stvar za ono što smo se borili. Cijelo vrijeme smo govorili građanima da ekspertska vlada treba da se sastavi, da je Crna Gora u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, sa zdravstvenom situacijom koja se komplikuje, da što prije treba da imamo vladu… moramo da krenemo da radimo i to je to – naglasio je.

Abazović je rekao je mandataru dato povjerenje i da vjeruju da će on “izabrati najbolje ljude.”

– Na nama je da u parlamentu kontrolišemo tu vladu, unapređujemo je, dajemo sugestije i predloge. Mislim da je to koncept koji je nov, ali nadam se vrlo koristan. Najvažnije je da smo se vratili na principe. Ja sam svima zahvalan koji se drže principa i date riječi. Ako smo rekli da je on mandatar – on je mandatar. Ako smo rekli ekspertska vlada – ekspertska vlada. Mislim da je to najvažnija poruka i da imamo saglasnost – poručio je lider URE.Avaz

Sastanak je počeo minutom ćutnje zbog smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

U pozivu za današnji sastanak, mandatar je ranije naveo da je on povodom “konačnog formiranja vlade”.

