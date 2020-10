Milanoviću donijeli čašu vode, on pitao: “Kokaina nemate?”

To je jedan krak svađe između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Plenković je predsjednika prije nekoliko dana nazvao 54-godišnjim šmrkavcem. Milanović je onda kazao kako smatra da je Plenković želio aludirati na to da je on ovisnik o kokainu, prenosi “Index”.

“Ja za kokain nemam ni novaca”, kazao je Milanović.

Plenković je onda kazao kako nije aludirao na to da je narkoman, nego da je balavac.

Milanović je na presici danas još jednom spomenuo kokain. Novinari su konstatirali da je Plenković više puta kazao da Milanovića nešto svrbi.

“Kokain me svrbi, kakvo je to pitanje. Što me svrbi? Ništa, perem se redovito. Perem se više od prosjeka jer se bavim sportom. Imam problema samo s alergijama i zato mi nos curi. Ali zato nekad nešto i nanjušim”, kazao je predsjednik Hrvatske.

