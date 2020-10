Tuguje za ubijenim Strahinjom: Na 40 dana od eksplozije ubistva Sonja poslala emotivnu poruku

Stojanović je likvidiran 13. septembra u stravičnoj eksploziji bombe podmetnute pod njegov džip BMW X5 u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu. U tom džipu bila je i njegova djevojka iz Kolumbije Sonja Suarez Gomez (45), koja je samo lakše povrijeđena, prenosi “Srbija Danas“.

Eksplozivna naprava bila je aktivirana tokom vožnje, dok je Strahinja bio na semaforu.

Ona je danas, kada se navršava 40 dana od smrti Strahinje, podijelila njihove zajedničke uspomene.

Sonja je podijelila slike sa Strahinjom sa zajedničkih putovanja, ali i proslava. Stojanović je i ranije bio na meti ubica, a 2019. čudom je preživio eksploziju bombe podmetnute pod njegov džip u naselju Galenika. Tad je teško povrijeđena njegova tadašnja djevojka iz Španije, bivša misica Olac Bilbao Gonzales (22).

I pored toga, Strahinja, po svemu sudeći, nije strahovao za svoj život. Nije nosio pancir, džip BMW X5 mu nije bio blindiran, a njegova djevojka iz Kolumbije je na društvenim mrežama često objavljivala kuda se kreću i putuju, pa ih je bilo lako pratiti.

– Nema takve stvari poput smrti za nas koji svijet posmatraju na drugim frekvencijama. Za one koji ne znaju pravu sliku stvarnosti koju si ostavio za sobom, ali za mene ćeš ti zauvijek biti sa mnom. Volim te ”malo prase”. Tvoja ljubav živi u mom srcu – napisala je Suarez.

Strahinja je u medijima povezivan sa braćom Branislavom i Slobodanom Šaranović iz Crne Gore, koji su likvidirani u brutalnom mafijaškom ratu koji bijesni između crnogorskih klanova.

On se kao svjedok pojavljivao i na suđenju u slučaju ubistva Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, koji je godinama bio u ratu sa Šaranovićima. Takođe, Strahinjino ime dovođeno je i u vezu sa likvidacijom poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, braniocem Luke Bojovića i Filipa Koraća, ali on nikad nije odgovarao na sudu za to.

Sahranjen je 16. septembra na Novom bežanijskom groblju.

