Kon: Krajem sljedeće nedjelje moguća vanredna situacija

Kon je izrazio veliku zabrinutost zbog nepoštovanja mjera, prije svega, nenošenja maski, te upozorio da se Srbiji, ako građani budu bojkotovali mjere, može desiti hrvatski scenario sa velikim povećanjem broja oboljelih i zdravstvenim sistemom koji je pred pucanjem.

On je istakao da će Beograd, gdje je najveći broj zaraženih, sljedeće nedjelje ući u nepovoljnu i ozbiljnu situaciju, a možda do kraja nedjelje može se naći u vanrednoj situaciji.

Prema njegovim riječima, kapaciteti već počinju da se troše i potrebna je podrška kompletnog stanovništva, koje mora da se “trgne”.

“Ovo može da se riješi samo sprečavanjem kontakata, da li će to biti policijski čas, vanredno stanje, mene kao epidemiologa to ne interesuje. Pravnici su to toliko zakomplikovali da je ispalo nesprovodivo. Sad je nesprovodivo i nošenje maski”, rekao je Kon za TV Prva.

On je naglasio da srpski zdravstveni sistem sada nije pred pucanjem i da sve funckioniše, ali je napomenuo i da ne treba računati na vakcinu protiv kovida 19 “bar za ovo što se očekuje preko zime”, javlja “Srna”.

