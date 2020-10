“Opadala mi je kosa od gladi, zaustavljena mi je menstruacija” – Unuka princeze Jelisavete Karađorđević iznijela nove detalje o zlostavljanju u sekti

Sada je Indija Oksenberg otkrila i nove detalje svog traumatičnog iskustva koje su dodatno šokirale javnost, a koje je kroz dokumentarac “Seduced: Inside the NXIVM Cult ” još jednom “proživjela”.

Bilo je to u januaru 2015. godine kada se Alison Mak, glumica “Smallville” i najpoznatija članica sada već ozloglašenog kulta Nxivm, tiho obratila Indiji Oksenberg. Željela je da se pridruži tajnom kultu, koji je opisala kao sestrinstvo, prenosi “Blic”

– Alison mi je rekla da ima poseban program za koji je mislila da bi mi mogao pomoći“, kaže Indija. “Osjećala sam se izdvojeno. Osjećala sam se posebno.”

Indija je već tada duboko bila indoktrinirana Nxivm u kome je u tom trenutku bila 5 godina, a Mak joj je rekla da je žele u tajnoj grupi DOS (za latinsku frazu Dominus Obsequious Sororia, prevedeno u okvir „Gospodar nad robom“). I u zlokobnom „sestrinstvu“ Mak će na kraju postati Indijin gospodar, onaj koji zahtjeva „krajnju poslušnost“.

– Rekla je da joj treba nešto kako bi bila sigurna da neću dijeliti ono što je namjeravala da mi otkrije – sjeća se Indija.

– Tako sam joj na kraju pružila zalog. U stvarnosti je bilo kao da sam predala ključeve svoje duše i tijela, da ih zauvijek zaključam u zatvor.

Izgladnjivanje radi veće privlačnosti za Ranijeria

U početku je zalog podrazumijevao odavanje porodičnih tajni i obnaženo fotografisanje. Indija, koja je tada živejla sa Makovom u Albaniju u Njujorku, gdje je bilo sjedište grupe, morala je da joj kuha i čisti, a na kraju se izgladnjivala u skladu sa njenim zahtjevima.

– Rekla je da dnevno ne mogu da unosim više od 500 kalorija – kaže Indija za “People”.

Do tog trenutka Indiju su toliko razorili Nxivm-ovi beskrajni časovi – zvani „nastavni plan i program“ – nedostatak sna i malo hrane da je izgubila sposobnost kritičkog i nezavisnog razmišljanja.

Ono što nije shvatila jeste da je dovedena da postane rob vođe Nxivm-a, Kita Ranijerija.

– Jedna od mojih prvih komandi bila je zavođenje Kita. Alison je rekla da je to zbog toga da se osjećam manje ranjivo. I željela sam da joj vjerujem.

Ako ne uspije u svojim zadacima, Indija se suočava sa kaznom koju joj je diktirala Mak.

– Toliko se naviknete na to okruženje zlostavljanja da vjerujete da ste to zaslužili i da je to dobro za vas – kaže Indija.

Osvrćući se unazad, ona takođe ističe:

– Nisam to željela da doživljavam kao zlostavljanje. Osjećam sram i sramotu zbog onoga što se dogodilo, ali imam i oprost za sebe. Žene koje dožive ovu vrstu zlostavljanja rade neobične stvari u mislima kako bi bile u redu s tim.

Bila je to Katarina Oksenberg, Indijina mama, koja je izašla u javnost sa svojom borbom da spasi kćerku 2017. godine – i koja je oglasila alarm za Ranijeria i njegov kult.

Tokom svojih napora prikupila je gomilu dokumentacije, a 2018. se sastala sa tužiocima kako bi podijelila svoja saznanja, što je pomoglo u istrazi protiv njega i dovelo do njegovog hapšenja u martu 2018. Proglašen je krivim, a biće osuđen 27. oktobra i suočen sa doživotnim zatvorom.

– Kad su se on i njegovi najviši “poručnici” razišli ta odvojenost stvorila mi je malo prostora da počnem da se preispitujem, ali morala sam biti oprezna jer sam znala šta su radili ljudima koji su napustili Nxivm: atentat na njih – priča unuka princeze Jelisavete.

I počela je da se oslobađa od Makove, koja je uhapšena u aprilu 2018. godine i kasnije priznala zavjere, iznude i teranje na prisilan rad. Ona sada čeka izricanje presude.

Tetovaža umjesto žiga inicijala

Umjesto da sarađuje sa plastičnim hirurgom na djelimičnom uklanjanju svog žiga sa Kitovim inicijalima, Indija je krenula drugim putem.

– Dizajnirala sam tetovažu oko žiga. To je ovaj oblik mandale i zlo oko usmjereno ka spolja. Naokolo piše “En quora en para”, što znači „još uvijek učim.“ Za mene je to povraćaj tog dijela tela, tako da nisam morala da se gledam naga i da vidim Kitove inicijale. Vidim nešto što želim, što sam sebi stavila.

Iako je Ranijeri bio uhapšen, a stravični detalji o kultu NXIVM objavljeni u javnosti, Indija je i dalje vjerovala onome što joj je on rekao i njegova glavna zamjena Alison Mak. Da je DOS, na koji se Oksenbergova obavezala, bio jedini put ka potpunom prosvjetljenju; da su inicijali koji su grubo utisnuti u njen karlični region bili latinični simbol za elemente; da je njena ekstremna dijeta, zbog koje joj je opadala kosa i zaustavljena menstruacija, bila neophodno sredstvo za dokazivanje njene snage i samokontrole; i da joj sesije kojima ju Ranijeri podvrgao nisu bile u znak zadovoljstva, već način na koji je mogla da radi na pitanjima svoje intimnosti.

Pronašla dokaze na fleš diskovima

Indija je još uvijek bila toliko indoktrinirana organizacijom kojoj se pridružila sa 19 godina da je, kada ju je FBI ispitivao 2018. godine nakon Ranijerovog hapšenja, porekla da se bilo šta negativno dogodilo u okviru NXIVM. Međutim, ona nije lagala: „To je ono u šta sam vjerovala“, objasnila je kasnije Indija. Nakon što je Mak uhapšena, Indija je čak pristala da uzme Alisinu imovinu i stavi je u skladište. Nekoliko njenih predmeta – nakit, dnevnik i kutija fleš diskova – izgledalo je previše lično da bi se bacilo u skladište. Tako je Indija stvari stavila u torbu i držala ih kod sebe.

Šest mjeseci kasnije, u Malibuu, Indija se sjetila torbe i odlučila da vidi šta se nalazi na fleš diskovima.

– To je za mene bio ogroman, ogroman trenutak – rekla je Indija za Vanity Fair.

– Kad sam čula šta je na tim diskovima, nisam mogla da dođem sebi i počela sam da uviđam šta je kult.

Fleš diskovi su sadržali najmračnije detalja Ranijerovog plana. Na jednom snimku moglo se čuti kako opisuje brend – njegove inicijale – za koje je želio da izgore u koži karlice privlačnih mladih žena koje je lično izabrao za svoj harem. U još jednom dijelu zvuka, Ranijeri je uputio DOS-ove „majstore“ kako da izgleda kao da žene – za koje je odredio da budu go*e tokom njihove uvodne „ceremonije“ – žele da budu žigosane, iako je bol, bez anestezije, bio toliko jak da su neke djevojke morale biti fizički držane tokom žigosanja.

Indijina majka i drugi bivši članovi NXIVM-a pokušavali su da objasne Indiji ko je Ranijeri, ali te tvrdnje su se toliko razlikovale od onoga što su je u kultu učili, da se osjećala kao u vrtlogu oprečnih glasina. Barem dok nije čula kako riječi izlaze iz Ranierovih usta na tim fleš diskovima.

Ubrzo nakon otkrića, Indija je počela da vrišti za svojom majkom.

– Kada je čula Ranijeria kako govori sve te gnusne stvari koje je on radio i priznaje sve laži i obmane, bio je to jako moćan trenutak za Indiju – rekla je Katarina i dodala:

– Samo sam je pitala jesi li spreman da zovemo FBI? Odmah mi je rekla da!

