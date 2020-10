Dva pedofila u okolini obljubili i silovali djevojčice od 13 godina?! Baba je zatekla unuku nagu u automobilu sa Živanom (24)

Policija je uhapsila Živana S. (24) iz Krčedina i I. N. (18) iz Kostolca (Srbija). Porodice su prijavile da su im djeca nestala i da su napastvovana. Baka djevojčice iz okoline Inđije zatekla je svoju unuku nagu u automobilu sa Živanom S., a ona tvrdi da je zaljubljena u njega.

Policija je uhapsila Živana S. (24) iz Krčedina zbog sumnje da je obljubio trinaestogodišnju djevojčicu! Gotovo istovremeno, uhapšen je i I. N. (18) iz Kostolca, koji se tereti da je obljubio djevojčicu od 13 i po godina. Živan S. je uhapšen nakon što je djevojčicina baka prijavila unukin nestanak, dok su silovanje djeteta iz Kostolca prijavili njeni roditelji. Policija ispituje da li je bilo obljube ili se sve dešavalo na dobrovoljnoj osnovi.

Kako se saznaje, nestanak djevojčice iz okoline Inđije prijavila je njena baka, koja se zabrinula što se ona nije vratila kući.

– Baba je o nestanku unuke obavijestila policiju pa je pozvala u pomoć komšiju i odmah je započela potragu. Tražila je svuda, pa čak i okolini Beške. Obilazili su sva skrovita mjesta i unukine drugare. U trenutku kada su već počeli da dižu ruke od potrage, na skrovitom mjestu, u šumarku, primijetili su parkirani automobil, koji se baki djevojčice učinio poznat. Sjetila se da ga je viđala kako obilazi oko njene kuće. Sumnjajući na najgore, s komšijom se prikrala i u tom trenutku samo što joj srce nije otkazalo – priča izvor.

– Baba je ugledala svoju unuku u ljubavnom zanosu sa Živanom S. Bili su potpuno nagi i nisu obraćali pažnju na okolinu. Šokirana žena pokušala je da otvori vrata automobila, ali ona su bila zaključana. To je dalo dovoljno vremena Živanu da doda gas i pobjegne. Šokirana baba nestale djevojčice vratila se kući i čekala. Poslije dva sata unuka je stigla i priznala babi da je u vezi sa Živanom, koji je 11 godina stariji od nje! Zabrinuta za unuku, baba je slučaj prijavila policiji, koja je po nalogu dežurnog tužioca dijete odvela na ginekološki pregled, gdje je konstatovano da djevojčica nije silovana. Odmah je izdat nalog za privođenje Živana S. – rekao je izvor.

– Živan S. se tereti za obljubu nad djetetom. Za to krivično djelo se sumnjiči bez obzira na to što je djevojčica vjerovatno bila dobrovoljno s njim. Ona je još dijete i bilo kakav emotivni, fizički, se*sualni kontakt je zabranjen – objašnjava izvor i dodaje da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i biće uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Identičan slučaj se dogodio u Kostolcu kada je policija uhapsila I. N. iz tog grada. On se sumnjiči da je obljubio djevojčicu (13). Kako se nezvanično saznaje, roditelji djevojčice su prijavili obljubu, utvrđeno je da su maloljetnica i mladić zajedno bili u Beogradu od 6. do 8. oktobra, kada je došlo i do se*sualnog odnosa.

Osumnjičeni I. N. se na saslušanju branio da nije znao da je djevojčica ima 14 godina, jer mu je rekla da ima 15, kao i da ona izgleda starije. Djevojčica je na saslušanju rekla da nije bilo prisilnog odnosa, već da je s njim bila dobrovoljno i da su se zaljubili. Kako se saznaje, poslije saslušanja sudija ga je pustio da se brani sa slobode. Ukoliko se utvrdi da je on istog intelektualnog nivoa kao djevojčica, tu neće biti krivičnog djela. Uzeće se u obzir i da je on mlađi punoljetnik, jer ima 18 i po godina.

Advokat Borović: Nemaju svijest o odnosima

Advokat Borivoje Borović za „Alo!“ kaže da sve osobe ispod 14 godina imaju poseban status.

– One nemaju svijest o tome, tako da nikad ne može da se tretira da su one na nešto dobrovoljno pristale. Postoji neko takozvano stanje stupora, kada se te male djevojčice oduzmu, djeluju kao da su dobrovoljno pristale, a one upadnu u stanje koje je u neuropsihijatriji objašnjeno kao stanje stupora, stanje oduzetosti. Iako su rekle da je sve bilo na dobrovoljnoj osnovi, osumnjičenima za to prijeti kazna – kaže Borović.

Facebook komentari