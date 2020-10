Dr Ana Gligić: “Prognoze su takve da ne smijem da ih izgovorim, postoje dva puta”

Da bismo upoznali koronavirus sa svih strana biće potrebno nekoliko godina, ali izvjesno je da ga nećemo iskorijeniti, rekla je dr Ana Gligić, gostujući u Jutarnjem program RTS-a.

Prema njenim riječima, prognoze su od početka bile loše, ali su se i potvrdile. Postoje dva puta: Ili pustiti da se stanovništvo inficira ili primiti vakcinu.

Dr Ana Gligić je, po izbijanju epidemije, rekla da se korone nikada nećemo riješiti, ali da će se svesti na neku mjeru. Za RTS je rekla da se njeno mišljenje o tome nije promijenilo i da je virus veoma nezgodan po načinu prenošenja.

Da li se Vaše mišljenje promijenilo sedam mjeseci kasnije, od prvog slučaja oboljelog u Srbiji?

“Ne, nije se promijenilo. Ovaj virus me je iznenadio dugim trajanjem u odnosu na iskustva koja imam sa ovakvim vrstama virusa. Očekivala sam da će mnogo prije biti završena ova epidemija. Međutim, gledajući u rezultate koje smo publikovali sa drugim sličnim virusima, vidjela sam da je i sa drugima to trajalo duže nego što sam ja predviđala. Ovaj virus je jedna velika nepoznanica sa mnogo osobina koje su neuobičajene za virus. I to je dovelo do toga da se pojavio u epidemijskoj i pandemijskoj formi.”

Kako je mutirao virus?

“Ovaj virus se pokazao veoma nezgodan po načinu prenošenja, ništa nismo znali o njemu, a on je bio tu negdje. Nismo znali način prenošenja, njegovo ponašanje u spoljašnjoj sredini. Sad je poznato da postoje svi načini prenošenja, osim što ne znamo da li postoji alimentarni put prenošenja, a to znači da ga uzmemo sa hranom. To je razlog zašto imamo tako veliki broj slučajeva. Rezultat njegove kontagioznosti je veliki broj slučajeva i neprestano vraćanje i pojavljivanje velikih pikova ove epidemije.”



Kako se onda boriti sa ovim virusom?

“Ili ćemo se prokužiti gore-dole, a svaki put je stanovništvo sve više prokuženo ili ćemo uzeti vakcinu. Nekoliko vakcina je već u završnim fazama. Nama ostaje da pustimo da budemo inficirani prirodnim putem ili da primimo vakcinu. Naravno, da država nema računa da pusti da se mi prokužavamo nego treba da se vakcinišemo i zaštitimo. Vakcine o kojima se do sada pričalo imaju zadatak da zaustave epidemiju i pandemiju. Napravljene su na specifičan, ne klasičan način. Cilj je zaustaviti epidemiju, pa onda praviti klasičnu vakcinu pošto se korone nećemo riješiti. Kad su me na prvom intervjuu pitali šta mislim o koroni i koliko će trajati, ja sam rekla imam neke informacije iz literature da su prognoze grozne, ali ne smijem da ih izgovorim. Tačno je tako bilo kao što su predviđali. Korona ima puno, one su radi lakšeg izučavanja podijeljene u četiri roda, prema tome korona nas okružuje, ima je u domaćim životinjama, sve životinje imaju svoju koronu. Ova korona je nastala skokom vrste iz prirode i došla na neprirodne ćelije, a to je čovjek. Postala je patogena i prenosiva”, rekla je Dr Ana Gigić za RTS.

