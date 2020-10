“Svako ko me poznaje, zna da sam u horoskopu ‘Jarac’, da sam vrlo tvrdoglav…”

Najavio je da će u vladi biti i osoba manje poznatih javnosti, a karijere su gradile u svetskim institucijama.

Na pitanje ima li pomaka u raspodeli resora, Abazović je rekao da je “napravljena dinamika” koju je predvideo mandatar Zdravko Krivokapić.

“Imaćemo cikluse kroz koje će se dešavati pregovori, ali ta usklađivanja su počela. Iskazane su preferencije nekih grupacija, neke nisu iskazale svoje preferencije. Moramo da vidimo ko su ljudi, da vidimo njihove CV-e. Siguran sam da ćemo na kraju imati najbolji izbor”, rekao je Abazović.

Na pitanje očekuje li da će manjine ući u vladu, Abazović je rekao: “Ko god ne uđe u vlast, gore po njih. Najvažnije je da mi otvorimo vrata za sve stranke koje žele da učestvuju. Mi smo se jasno odredili prema tome”.

“Ko želi, imaće priliku, ko ne želi to je apsolutno njegovo legitimno pravo. Mi moramo da pravimo diskontinuitete, i to nije kompatibilno sa interesima određenih partija. I to je jedini razlog zašto oni ne žele da participiraju”, smatra Abazović, prenosi “RTCG”

Ako je neko, kako je rekao, zamislio da državu koristi kao poligon za privatne interese – prevario se.

Abazović očekuje pozitivne razgovore mandatara s jednom manjinskom listom.

“Bošnjačka stranka se još nije odredila. Bez obzira na to, mi moramo da krenemo. Mislim da to neće opteretiti pregovore”, rekao je Abazović.

Povodom ideje o ekspertskoj vladi rekao je da je “oduševljen brojem ljudi koji se javio nama i profesoru Krivokapiću, koji nude svoju biografiju i svoju pomoć, ne da bi bili partijski aktivisti, nego su prepoznali koncept ekspertske vlade”.

Rekao je da niko ne utiče na njega pri donošenju odluka, navodeći da ni od koga ne trpi nikakav pritisak: “Vazda sam odluke donosio samostalno, svako ko me poznaje, zna da sam i u horoskopu ‘Jarac’, da sam vrlo tvrdoglav i odlučan za neke stvari, ali to ne znači da mislim da znam sve najbolje i da se sa ljudima ne treba konsultovati”, rekao je Abazović.

Nije ih, kaže, niko finansijski ili bilo kako drugačije podržao. “Ovde mislim na verske institucije, ljude iz sektora biznisa, tako da što se Ure tiče, ona je vrlo transparentna”, dodao je.

Među glavna zadatke nove vlade svrtsao je stabilizaciju ekonomskog sistema i rekao da ima “dobrih pozitivnih najava” iz EU.

Druga dva glavna zadatka buduće vlade su borba protiv korupcije i kriminala, i evropske integracije.

“Moraćemo da uđemo u restruktuiranje dugova. Imamo dve najave, jedna od EU, i druga iz najozbiljnije evropske države oko pomoći, i ako tu tranziciju izvršimo da nemamo ekonomskih potresa unutar zemlje, od proleća 2021 možemo da imamo pozitivan trend, ako korona virus sve ne poremeti”, rekao je Abazović.

Formiranje nove vlade Crne Gore zavisi od četiri glasa poslanika koalicije na čijem je čelu Abazović.

