Dr. Ana Gligić o porastu broja zaraženih: Evo u čemu je najveći problem

“Epidemija traje u kontinuitetu. Mislim da se pokazalo tačnim ono što sam po izbijanju epidemije onako bojažljivo rekla, a to je da se korone nikad nećemo riješiti, ali ćemo je svesti na neku mjeru. Ipak, ni u snu nisam očekivala da ona napravi ovako jedno čudo. To je prvenstveno zbog njezinih neobičnih karakteristika, koje nismo poznavali i koje još ne poznajemo do kraja. Ovo što se zbiva sad kod vas u Hrvatskoj i diljem Europe, ja to nazivam pikovima iste epidemije”, kaže dr. Gligić za “Slobodnu Dalmaciju” i slikovito pojašnjava:

“Uzmite more i valove na njemu: jedan val kad prođe, more se mora smiriti da bi naišao novi. Svi oni mali valovi su posljedica prvoga. Znači, ovo je dinamika pojave i pada novih slučajeva u istoj epidemiji koja nije završila.”

A, šta je razlog ovolikih brojki – neodgovornost ljudi, nepredvidivost virusa, hladnije vrijeme…?

“Sve skupa. Najveća karakteristika virusa jest što se pokazao toliko otpornim u vanjskoj sredini. Drugo, za njegov način širenja ispostavilo se da se može širiti kapljično, kontaktno i respiratorno, zrakom. Još samo trebamo dobiti alimentarni put, hranom, onda bi na djelu imali sve moguće načine. Posljednjeg još nema na pomolu, ali ja to pozorno gledam i studiram. Nikakvih relevantnih podataka još nema, ali bi trebalo posvetiti pažnju. Vidite da cijeli svijet nema što ne poduzima, ali korona zaobilazi sve mjere i buja gdje hoće. Smatram da su škole i fakulteti jedini koji moraju raditi, jer veće bi posljedice bile od njihova zatvaranja, nego od same korone. Djeca će nam ostati nepismena”, upozorava poznata virologinja.

Po njoj, treba ići na što masovnije nošenje maski, držanje distance, izolacije jednih od drugih.

“Okupljanja ljudi su najveći problem, najgora stvar. Tu mislim na druženja u kafićima, restoranima, rođendane, vjenčanja, festivale, sportske priredbe. Tu dolazi do najvećeg broja zaraza. Jučer je objavljen i relevantan podatak da se virus prenosi čak i novcem”, navodi sagovornica Slobodne Dalmacije.

Nade cijeloga svijeta uperene su u razvoj vakcine, ali dr. Gligić poziva na oprez kad je u pitanju brzina i masovna procijepljenost: “Od početka se govorilo da ga u najboljem slučaju možemo imati za 12 mjeseci, znači negdje krajem januara, početkom februara, ali ja u to ne vjerujem. Moj je prvi proračun da će to biti za 18 mjeseci od pojave virusa, a s ubrzanjima tek nešto malo kraće. Vidite što su uradili Englezi, da su za nosioca uzeli adeno virus od čimpanze. Odgovorno tvrdim da to nigdje ne može proći. Zato sad imaju problema i stali su na razvoju. Sinoć stiže i vijest da je Amerika, odnosno Johnson & Johnson zaustavili isti proces zbog neželjenih posljedica.

Ja ove vakcine na kojima se trenutačno užurbano radi nazivam brzometnim, na brzinu su napravljene. Prave vakcine koje se rade od soja koji je u cirkulaciji, znači od korone koja izaziva bolest pa se mora u laboratorijima učiniti da ne bude infektivan za ljude, ona su ta koja bi davala dugotrajni imunitet. Ova s nosačem daju možda najviše dvije godine imuniteta, što tvrde i Rusi. Ali ja sam javno postavila pitanje kako mogu pričati o dvije godine imuniteta, kad korona postoji samo godinu. Oni doduše imaju iskustva sa SARS-om. Svakako, ova sad na kojima se radi imat će kratkotrajan imunitet. Ima i podataka da se virus na neki način promijenio ili se pojavio neki novi soj, što može biti dodatni problem.”

