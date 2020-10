Konobarica ubila 25 godina mlađeg Božu i pred sudom iznijela bizarnu odbranu

Razija Dacić (43) optužena da je nožem ubila 25 godina mlađeg Boža Vujadinovića u iznajmljenom stanu u Podgorici novembra prošle godine, izjavila je u svojoj odbrani da ne priznaje krivicu, da se uopšte ne sjeća da ga je ubola nožem, te da ga je “gledala kao svoje dijete”, što je suprotno od onog što je izjavljivana na dosadašnjim saslušanjima.

Bizaran slučaj ubistva u Podgorici, kada je 43-godišnja konobarica poslije svađe u stanu nožem ubola 18-godišnjeg mladića, dobio je još bizarniji obrt kada je Dacićeva pred Višim sudom u Podgorici iznijela svoju odbranu.

Navela je pokojnog oštećenog gledala kao svoje dijete, te da je kod nje često boravio od svoje 14. godine, te da se ne sjeća da ga je ubola nožem kritičnog dana.

– Tog jutra nas dvoje smo ustali malo kasnije, sjedili fino i normalno, popili po kafu i dvije do tri čašice loze. Njega je zvala majka više puta, jer je njegovom rođenom bratu bio rođendan. Iako sam mu više puta govorila da se javi, on to nije htio, rekao je da nema potrebe. Ja sam se javila kada je njegova majka zvala na moj telefon i rekla da će doći. Tada je počeo da viče i histeriše po kući, bio je agresivan. Ja sam na stolu ostavila pare za poklon, ali on nije želio da ih uzme, navodeći da njemu za 18. rođendan nisu kupili tortu. Tada sam mu kazala da treba da pođe, da se sažali jer mu je brat bolestan – navela je okrivljena Dacić, prenele su “Vijesti“.

Potom je Božo V. , kako je pojasnila “poletio” prema fijoci i iz nje izvadio nož.

– Stali smo da se cimamo oko noža. Ja nisam uspjela da ga uzmem, prišla sam mu sa leđa, ali sam samo uspjela da ga uhvatim za ruke, nož nisam mogla da uzmem, bio je žilav i agresivan. On se nakon toga okrenuo, sjeo na krevet do sudopere, skrštenih ruku, pogledao me i izašao. Vidjela sam da nije uzeo novac sa stola i potrčala sam put vrata, vidjela sam da leži. Kada sam prišla i otvorila jaknu vidjela sam krv, pokušala sam da mu pomognem, panika me uhvatila, počela sam da vrištim, polivala sam ga vodom, davala vještačko disanje. Kada sam mu podigla duks vidjela sam ubod, vrištala sam dozivala komšiluk u pomoć. Ja se ne sjećam da sam ga ubola, jer nisam imala razloga, držala sam ga više nego svoje dijete – izjavila je okrivljena.

Dodala je da je mladić i ranije bio agresivan, te da je trošio pare, kockao i dolazio pijan.

– Sažalila sam se, rekao je da niko nije obraćao pažnju na njega, praktično sam ga usvojila, prosila robu za njega, gledala ga kao svoje dijete – navela je.

Okrivljena je kazala i da je pomislila da je on bio zaljubljen u nju jer je često znao da kaže kada bi joj došlo društvo, da joj niko ne treba.

Odgovarajući na pitanja suda, da pojasni razlike u iskazu pred sudom i onom kod tužiocem, kada je rekla da je uzela nož i ubola Boža u predijelu grudi, okrivljena Dacić je kazala da je bila pod stresom.

– Bila sam u šoku, rekla sam da se ne sjećam. Nije tačno da sam kazala da sam uzela nož iz njegovih ruku i ubola ga u predijelu grudi. Nisam čula da je to ušlo u zapisnik jer sam bila u šoku – navela je okrivljena.

Otac pokojnog B. V., Milan Vujadinović kazao je da se pridružuje krivičnom gonjenju i dodao da se okrivljena Dacić nikad nije požalila na njegovog pokojnog sina, a ni on na nju.

– Čini mi se da mu nismo pravili tortu za 18. rođendan, jer nismo imali sredstava. Tog jutra moja žena je okrivljenu više puta zvala, i ona je rekla da će doći, nakon zadnjeg poziva moja žena je počela da kuka, rekla je da je sin povrijeđen i da ga voze u Urgentni – naveo je otac pokojnog.

Majka pokojnog B. V. Milijana Vujadinović, rekla je da je tog jutra čekala Raziju i sina da dođu.

– Dijelili su pet godina parče hljeba, teško mi je nešto reći kad mi se dijete nije nikad na nju požalilo. Nemam srca i duše da to kažem. Ja dok živim i moj sin živi u meni, na sudbinu se nikad neću ljutiti – navela je majka pokojnog.

Ona je na pitanje okrivljene, rekla da nikad nije bilo svađe između njih.

– Razija nikad nikog uvrijedila nije. Tražite istinu i ja ću je reći. Nikad ne bih pomislila da bi ga ona ubila, njeno ponašanje nikad nije ukazivalo na to. Ona mu je bila kao da sam mu ja bila. Tog dana ona je rekla da će mom drugom sinu da kupe poklon, ja sam rekla da to ne rade, samo da dođu na tortu – ispričala je Milijana V. Dodala je da je njen pokojni sin volio da ide kod Razije, svakodnevno je odlazio i dolazio.

Okrivljena Dacić se tereti da je 27. novembra 2019. godine u Podgorici u svom stanu na Starom aerodromu ubila B.V. tako što ga je nakon prepirke ubola nožem u predijelu grudi nanoseći mu teške tjelesne povrede od kojih je preminuo.

Izjave Dacićeve su od samog starta bile pune kontradiktornosti a policajci su pronašli nož kojim je počinjeno ubistvo, doduše obrisan, zbog čega se pretpostavlja da je pokušala da sakrije tragove zločina.

Na ranijim saslušanjima branila se da je mladić kobnog dana pokušao da izvršio samoubistvo, da je ona pokušala da ga spriječi, ali da je u tom metežu nekako došlo do ubadanja.

– Uspjela sam da mu otmem nož iz ruke i ubola sam ga negdje u predijelu grudi. Nakon toga je izašao ispred vrata, pao i počeo da ječi. Kada sam ga vidjela kako leži ispred lifta, počela sam da ga čistim krpom jer je bio krvav, a onda sam počela da čistim i pod ispred lifta, koji je sav bio umrljan krvlju. Prethodno sam pozvala jednu prijateljicu i tražila od nje da dođe kod mene jer ne znam šta sam uradila. Tor dana smo popili po četiri loze, a kako nismo ništa jeli, cijeli dan sam bila prilično pod dejstvom alkohola – rekla je ranije Dacićeva tužiocu, a prenio “CDM“.

Dacićeva je pravosnažno osuđena 2000. godine i to na osam godina robije jer je izazvala požar u kom su stradale njena jednomjesečna kćerka i jednogodišnja kćerka njene prijateljice. To djelo je kvalifikovano kao teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa izazivanjem opšte opasnosti.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore osudilo je tada Rožajke Enisu Lukač i Raziju Dacić na po osam godina zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa izazivanjem opšte opasnosti.

U optužnici se navodi da su Enisa i Razija u Rožajama u baraci napravljenoj od lako zapaljivog materijala zapalile svijeću i ostavile je na drvenom stolu, a potom naložile šporet i otišle u Rožaje ostavljajući djevojčice same.

– Nakon 11 sati odsustvovanja one su se vratile do barake, od koje je ostalo zgarište – pisalo je u optužnici.

