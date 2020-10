U kući napadača traje policijski pretres, oglasio se njegov ujak

Obiteljsku kuću u kojoj je Bezuk živio s roditeljima ogradila je policija, a ispred kuće su policijska vozila.

U tijeku je pretres kuće na kojem su prisutni roditelji napadača i njegov brat.

Pretpostavlja se da je upravo preko oca, koji je ratni veteran, došao do oružja. Prema informacijama koje su se do sada pojavile, riječ je o automatskoj puški, no još uvijek za to nema službene potvrde.

Ravnatelj policije potvrdio je kako se radi o dugom vatrenom oružju te da je ono pronađeno, a policija u obiteljskoj kući napadača želi ući u trag porijeklu oružja te prikupiti druge dokaze ili informacije o motivu.



Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...

Bezuk je, podsjetimo, netom nakon što je pucao u policajca na Facebooku ostavio poruku koju prenosimo bez ikakvih intervencija: “Dosta je bilo prevara i bezonzirnog gazenja ljuckih vrijednosti bez odgovornosti.” Profil napadača na kojem je objavljivao i kako mašta o tome da “skida Srbe”, kao i fotografije s obilježjima HOS-a te prije Thompsonovog koncerta u Glini, u međuvremenu je nestao s Facebooka. Ujak: Nije bio agresivan, nije mi bilo ni na kraj pameti da je otišao u Zagreb“On je kod mene znao tu stati, popiti sok. Javio bi se, pozdravio, znao je na mobitel nazvati. Nije bio agresivan ni pokvaren, a što mu je došlo u glavu, ni vrag ne zna. Ima dva brata”, ispričao je “Kolega mi je poslao poruku, napisao je: ‘Tvoj nećak je pucao na policiju i navodno si je sam oduzeo život.’ Rekao sam da ne znam ništa o tome, ja sam čuo na vijestima da se nešto dogodilo u Zagrebu, ni na kraj pameti mi nije bilo da je on otišao u Zagreb,piše Index