Ljudi masovno slave napadača ispod njegove objave. Psihijatri: To može biti pogubno

“Bez obzira na motive napada koji mogu biti svakakvi, netko misli da nasilje može opravdati domoljublje i da može riješiti nepravdu, a pa ne može. Ovaj čin je za svaku osudu, stradala je osoba koja je teško ranjena, propucana i čista je sreća da nije bilo više žrtava. Činjenica kojoj svjedočimo je da su društvene mreže, a posebno profil počinitelja, postale oltar glorifikacije samog nasilja, to je postao oltar tragedije. To je zastrašujuće i zabrinjavajuće, da ne kažem nedopustivo. Vidimo da komentare ostavljaju i mladi i stariji, žene i muškarci. I to treba biti signal za uzbunu. S obzirom na sve razine stresova još smo, na sreću, jako malo doživjeli ovakvih napada”, istaknuo je psihijatar Herman Vukušić za Index.

Dr. Vukušić: Zastrašujuća je glorifikacija napadača

Navodi kako mu je zastrašujuća ta glorifikacija i lančana reakcija na društvenim mrežama, gdje se iz minute u minutu nižu tzv. pozitivni komentari koji veličaju napadača.

“Meni bi to bio signal da se neke stvari moraju promijeniti te da se razina opće frustracije u društvu pokuša staviti na što manju mjeru. Društvo je u ratu i nakon njega bilo manje frustrirano nego danas. Imali su jasnog neprijatelja, agresora, i cilj koji je bio bogata država. Nama za par dana kreće val od 150.000 ovrha gdje ne znate zašto će vas ovršiti jer kad su radili ovrhe, radili su i blokadu rješenja da ljudi znaju zašto idu ovrhe. Ne znate tko i zašto će vas ovršiti, a s druge strane, za mladu generaciju kao što je ova kojoj pripada počinitelj tragedije, smo sve, samo ne prosperitetna zemlja puna nade”, smatra Vukušić.

Najgore je sad, navodi, glorificirati napadača jer se time doziva nešto slično.

Ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče dr. Petrana Brečić za Index je rekla da je napad na policajca bio čin koji se nikako ne može opravdati, ni s nivoa djela, ni s nivoa posljedica, a što se tiče komentara, navela je kako postoje ljudi koji svakodnevno pišu agresivne komentare koji samo potiču na agresiju.

Ravnateljica Klinike Vrapče: Ni u kojem slučaju ne smijemo opravdavati zločin

“Ovo je slična situacija kao kod Zavadlava, kad kroz teški zločin društvo želi opravdati tzv. društvene nepravde, situacije koje bi rado mijenjali. Treba biti ustrajan u tome da ni u kojem slučaju ne smijemo opravdavati zločin, ma kako nam se činilo da se time ukazuje na problem, to ne bi trebalo pozdravljati, zločin je zločin. Sutra mi možemo biti u situaciji da slučajno budemo žrtve ili neki članovi obitelji, prijatelji”, istaknula je dr. Brečić.

Navodi kako negativna atmosfera u društvu dovodi do reakcija.

“Izuzetno je opasno kod mladih ljudi koji nemaju razvijen sustav ličnosti da racionaliziraju, da se nasilje nametne kao neko rješenje nepravde, to je izuzetno pogubno. Ni u kojem kontekstu nije dobro pozivati i pozdravljati nasilje jer to nije način rješavanja problema. Nije dobro mladu osobu opterećivati negativnostima jer im se tako razvijaju negativne osobine, koje ta mlada osoba ne zna riješiti. Zato se treba više posvetiti razvijanju pozitivne atmosfere u društvu. Ovo je samo jedna slika onog kakva atmosfera vlada, prebacivanje krivnje na druge, činjenica je da ima dosta stvari koje ne valjaju u društvu, ali je činjenica da put rješavanja problema nikako ne može biti nasilje”, istaknula je dr. Brečić.

Pozvala je sve da se više okrenemo gradnji atmosfere u kojoj prevladava empatija te da se više posvetimo odgoju djece te posvetimo radu s mladima.

“Ovo danas je okupiralo našu pozornost jer je dramatično, no svakodnevno svjedočimo nevjerojatno ružnim komentarima po društvenim mrežama koji su vrlo opasni. Oni postaju model i stil komunikacije, a to nikako nije dobro. Moramo prepoznati svoju frustraciju jer se sutra može reflektirati na nečije dijete i da se nešto takvo dogodi”, kazala je dr. Brečić, za kraj dodajući kako svaka negativna riječ može biti pogubna i nekome se učiniti kao prihvatljiv postupak, a da to nikako nije rješenje.

Dr. Janović: Ovi komentari odražavaju dva fenomena

Špiro Janović, pročelnik Zavoda za hitna i krizna stanja i psihotraumatologiju KBC-a Zagreb te voditelj Nacionalnog centra za psihotraumu, za Index je također komentirao da je riječ o sličnoj situaciji s komentarima kao u slučaju Zavadlava.

“Iako se radi o dva različita slučaja, sadržaj komentara na mrežama je isti. Ti komentari odražavaju dva fenomena. Jedan je doživljaj ljudi da u prividnoj anonimnosti mogu dopustiti niske porive, što zovemo ventilacija svoje frustracije. Takve nesretne situacije poput ove jutros su samo žarište njihovih frustracija. Drugi fenomen je trend u društvu koji dugo traje, a vezan je uz situaciju borbe protiv autoriteta. To je globalni proces koji traje 40 godina. Zadnjih godina jača i oblikuje se u promjeni ljudskih odnosa u borbi protiv patrijarhalnog uređenja, autoriteta, ičega što nam ometa osobni doživljaj zadovoljstva. Ljudi danas teško podnose nametanje ikakvog mišljenja, čak i kad je to korisno za njih. Ne doživljavaju više nikakve autoritete, npr. kao što je sad situacija s covidom i nošenjem maski pa se ljudi bune, ne slušaju liječnike, struku”, kazao je psihijatar Janović.

“Što sad možemo, jedino nam preostaje apelirati na razumno ponašanje kod ljudi, da se promisli, odbroji do 10, prije nego se reagira te piše svašta po društvenim mrežama što može biti pogubno”, zaključio je dr. Janović, prenosi index.

