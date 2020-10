Strašno – Uzeo je luk i strijelu i njih 15 je ispalio u svoju djevojku

Muškarac (50) s područja Podravine i Prigorja (identitet poznat redakciji portala podravski.hr) zlostavljao je djevojku s kojom je bio u vezi na strašan, dosad neviđen način. Nesretna devojka može da zahvali samo Bogu što je ostala živa tog 21. aprila prije dvije godine. Bez straha je došla kod dečka kome se tada očigledno nešto otkačilo u glavi.

Uzeo je luk i strijele sa zašiljenim vrhovima i odapeo petnaestak strijela u smjeru nesrećne djevojke. Osam je pogodilo cilj: ranjena je u butine, nogu, glavu i ruke, a kako je sagla glavu i rukama pokrila lice, strijele je nisu pogodile u vitalne delove glave. Kako se navodi u presudi suda, teške povrede izostale su samo pukim slučajem.

Osuđen na robiju

Međutim, tu nije bio kraj sadističkom iživljavanju sumanutog 50-godišnjaka. Kako bi je zastrašio, prijetio joj je kuhinjskim nožem, koji joj je prislonio uz ruku, a kada je pokušala da pobjegne, zaključao je vrata sobe u kojoj se nalazila i bacio ključeve kako ih ne bi pronašla. Preklinjala ga je da je pusti, ali je on zaključao vrata. Nesretnica je tako zatočena u sobi provela sat i po. Jecala je, plakala i zapomagala da je pusti kući.

Zbog tog zlodjela 50-godišnjak je osuđen na godinu i 10 mjeseci bezuslovnog zatvora, a na sudu mu je izrečena i bezbjednosna mjera obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola i lekova. Ta mjera će se primjenjivati do prestanka zatvorske kazne, a najduže tri godine, prenosi “Podravski“. Osim toga, moraće da plati troškove suda i krivičnog postupka u iznosu od 7.500 kuna.



Hladnokrvno priznao

Iskazi dati na sudu otkrili su monstruoznost događaja koji je pretrpjela nesretnica, kao i brutalnost nasilništva kojem je bila izložena.

Nasilnik je u svojoj obrani rekao da, dok su bili u vezi, ona je više njega povrijedila nego on nju. Priznao je da joj je prijetio i da ju je držao u kući oko sat vremena, “ali samo dok se ona ne smiri”.

– Ubola me nožem u nogu i iščupala kosu za periku. Gađao sam je nakon toga strijelama, a luk koji koristim inače probija vrata na 15 metara. Luk sam koristio tako da je ne povrijedim jako. Gađao sam je sa udaljenosti od metar i po i ciljano u pojedine dijelove tijela, tek toliko da je uplašim. Pred njom sam napeo luk do kraja, a zatim sam ga napeo samo malo prilikom odapinjanja strijelice. Nož koji spominje bio je tup vrtni nož koji ne može nikoga da povrijedi – rekao je nasilnik na sudu.

– Ključ smo zajednički tražili, a kako ga nismo našli, provalio sam vrata da izađemo napolje. Nakon toga nazvao sam strica da dođe po nju. Zajedno sam pio s njom, popili smo litar i po vina. Toga dana sam uzeo analgetik “tramal” koji pijem za bolove, a ona inače uzima “ksanaks”, ali ne znam da li je toga dana uzela te tablete – ispričao je na sudu okrivljeni muškarac.

Dodao je kako njegova sada bivša djevojka u torbi nosi veliki lovački nož za koji joj je rekao da ga ne nosi. Kako bi je odvratio od nošenja noža, uzeo joj ga je i sam se posjekao po ruci.

Ubola me u nogu

– Nisam uspio da je odvratim od nošenja noža. Tim nožem me je kasnije ubola u nogu. Kad sam odapinjao strijelice prema njoj, bila je sklupčana na kauču, skupljenih nogu i ruke je držala preko lica. Nije tačno da je pokušala da pobjegne, bila je u donjem rublju. Kad sam je gađao strijelicama, nisam primijetio da ima krvi na njoj. Osim toga, nisam bio fizički nasilan prema njoj. Samo sam je natjerao da legne u krevet da se smiri – ispričao je na sudu okrivljeni 50-godišnjak za koga je sudski psihijatrijski vejštak utvrdio da zbog posljedica dugogodišnje zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci ima poremećaj ličnosti sa disocijalnim i emocionalno nestabilnim poremećajem uz organske promjene mozga.

– U trenutku počinjenja krivičnih djela počinilac je bio bitno smanjeno uračunljiv, a kako je to učinio pod uticajem zavisnosti, postoji opasnost da u budućnosti počini i teže krivično djelo – kazao je psihijatar i na temelju toga zaključio da okrivljenom 50-godišnjaku treba liječenje.

Svejdočenje nesretne djevojke otkrilo je drugu stranu mučne, gotovo nestvarno bizarne priče zlostavljanja.

Pio alkohol i tablete

– Došla sam kod njega i popili smo dva špricera. Počeo je da mi prigovara, stalno mi govorio o bivšim djevojkama. Rekla sam mu da prestane, a on je počeo da me udara rukama i šakama po tijelu i glavi, a nakon toga je uzeo luk i strijele i gađao me. Imao je divljački pogled i rekao je da će me ubiti i pogoditi u oko. Pokrila sam glavu rukama, a on me jednom strijelom pogodio u glavu, sa tri strijele u noge, a sa dvije u ruke. Plakala sam i vadila strijele iz tijela, a ušle su unutra dva do tri centimetra. Krvarila sam. Zatim mi je pod grlo i na zglob šake prislanjao tup nož i rekao “mogu te ubiti odmah da se ne mučiš ili te mogu ubijati polako”. Sve to trajalo je oko sat vremena – ispričala je djevojka o užasu koji je preživjela.

Bojala se oca

– Kada se malo smirio, sjeo je pred mene. Drhtala sam. Tada mi je rekao “ubiću tebe i tvog oca”. Govorio mi je da će me ekserima zakucati na vrata i svijećom paliti po tijelu. Plakala sam, a on mi je govorio da više nisam e*otična, da se pored mene osjeća kao s dječkom. Rekla sam mu da nađe drugu, a on mi je rekao da ne može jer voli samo mene. Nakon toga rekla sam mu da ću otići, a on je rekao da sama nađem ključeve koje je bacio. Kako ključeve nisam našla, razvalio je vrata. Tog dana nisam to prijavila jer sam se bojala reakcije oca. Optuženi me je i prije istukao i otac mi je rekao da mu se više ne obraćam. Obratila sam se prijatelju i prijateljici koji su me uputili u udruženje za zlostavljane žene, što sam i učinila, a nakon toga sam i sve prijavila policiji – završila je zlostavljana djevojka svoju potresnu priču.

Na kraju svjedočenja na sudu samo je kazala kako joj je ljekar hitne pomoći rekao da je malo nedostajalo da joj strijela koja joj je pogodila glavu probije lobanju. Tom je prilikom, navodi ona, ljekar vidio da ima i stare modrice koje joj je nanio dečko.

– Znam da se psihički liječio, hvalio mi se time da je bio vezan. Uprkos njegovom prethodnom zlostavljanju i dalje sam se družila s njim jer sam bila zaljubljena u njega i mislila sam da će se popraviti – priznala je skrušeno zlostavljana djevojka, prenosi “Blic“.

