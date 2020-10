Jako nevrijeme u Zagrebu. Pala tuča, vjetar nosio krovove i dijelove benzinske

U Zagrebu je oko 20.30 pala tuča. Čula se grmljavina, a pala je i veća količina kiše, dok je vjetar rušio stabla i nosio krovove.Velika je šteta nastala na benzinskoj crpki kod motela Plitvice, a u naselju Ježdovec je vjetar nosio krovove. Tuča je izazvala štetu na više automobila,piše IndexVatrogasci su imali više intervencija tijekom večeri. Većinom se radilo o uklanjanju srušenih stabla i ispumpavanju vode iz objekata.Što nas čeka idućih dana?

U noći i ujutro na istoku Hrvatske većinom oblačno s kišom, mjestimice i grmljavinom. Tijekom dana djelomice sunčano, uz većinom slab vjetar, te svježije nego u subotu, ali i dalje uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine – jutarnju od 12 do 14 °C, a poslijepodnevnu između 23 i 25 °C.

Malo niža u središnjoj Hrvatskoj, iako uz više sunčana vremena nego u nedjelju. U noći i tijekom jutra još mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 15 i 17 °C. Najviša dnevna od 15 do 18 °C, uz more između 20 i 22 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali u noći pljuskovi i grmljavina, mjestimice i izraženiji. U noći još jako jugo će oslabjeti pa će danju biti slabo do umjereno, a more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, uz obalu između 16 i 19 °C, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 24 °C.

Podjednaka će temperatura zraka biti i na jugu Hrvatske, gdje će tijekom noći i jutra biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i obilnijih, a tijekom dana barem većinom suho i barem djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

I u novoj sedmici promjenjivo…

U ponedjeljak i utorak u unutrašnjosti barem djelomice, u ponedjeljak ponegdje uz malo kiše. U srijedu prolazno naoblačenje s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova koje može pratiti grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Bit će svježije nego prethodnih dana, osobito u srijedu.

Na Jadranu u prvoj polovini idućeg tjedna promjenjivo, povremeno s kišom, osobito u srijedu, kada pljuskovi ponegdje mogu biti i izraženiji. Najviše sunčana vremena bit će u utorak. Puhat će uglavnom umjeren jugozapadnjak i jugo.

