Uhapšen mladić kojem je cijelo selo zavidjelo: “Ne radi, a vozi Mercedes”

U mjestu Košute kod Trilja u Hrvatskoj jučer je za mještane bio pravi spektakl nakon što se kod porodične kuće 33-godišnjeg Domagoja K. u ulici Kukuzovačkih žrtava pojavilo desetak policijskih automobila, što označenih što neoznačenih, javlja Slobodna Dalmacija.

Policajci Službe kriminaliteta droga zajedno s kolegama došli su u pretragu njegove porodične kuće i drugih prostorija te su “pretresli” i novoizgrađenu kuću koja se nalazi u neposrednoj blizini stare porodične kuće.

Pri pretrazi te nekretnine Domagoj je policajcima dobrovoljno predao dvije crne PVC vrećice u kojima je bilo nešto više od šest kilograma i 320 grama marihuane te još jednu kesu u kojoj se nalazilo još gotovo 10 kilograma još uvijek neosušene marihuane. Također im je dao i digitalnu vagu za precizno mjerenje na kojoj su bili vidljivi tragovi “trave”.

U staroj, pak, porodičnoj kući 33-godišnjak je držao još jednu vrećicu u kojoj je bilo oko 940 grama iste droge.

Osim toga, policajci su pratražili i porodičnu kuću Domagojevog susjeda 21-godišnjeg Ante K. u istoj ulici. Tamo su pronašli jednu vrećicu sa oko 660 grama djelomično suhe droge marihuane.

Također, mladić je policajcima pokazao i skrovište u dimnoj kuhinji gdje je držao preko tri kilograma i 300 grama iste droge te jednu digitalnu vagu s tragovima marihuane. Obojica su uhapšeni i predani pritvorskom nadzoniku uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a bit će tokom subote ispitani na ODO-u Split.

Zanimljivo je, kako je saznala Slobodna Dalmacija, da su obojica već nekoliko godina “radili”, da se o njihovom biznisu, kako to obično i biva, u malom mjestu kao i susjednom Trilju dosta “brujalo”, no niko ništa nije znao. Bilo je tu, saznaju, i zavisti ostalih mještana koji su gledali kako mladić od tridesetak godina bez dana radnog staža vozi mercedes, gradi kuću, kupuje zemljišta…

Osim akcije u Košutama, inspektori Službe kriminaliteta droga splitske policije su u petak imali još jednu akciju u kojoj su pretražili stan u Odeskoj ulici kojeg koristi Boško M. (52).

Tamo im je on, kako se to popularno kaže, dragovoljno predao 137 grama amfetamina, digitalnu vagu sa tragovima droge i pet stabljika biljke canabis sativa visine od 75 do 95 centinetara. Nakon kriminalističkog istraživanja Boško nije priveden već je pušten uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu, piše “Slobodna Dalmacija“.

Facebook komentari