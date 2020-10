Autom im se zarila u kuću, napravila rupu u fasadi: Supružnici Pašić pomislili da im je eksplodirao bojler ili da je zemljotres

Ivana i Milan Pašić iz Kikinde (Srbija), još ne mogu da se oporave od šoka koji su pretrpjeli u červrtak rano ujutru, kad im se jedna sugrađanka (36) kolima zarila u kuću i jako je oštetila.

Samo spletom čudnih okolnosti u ovoj bizarnoj saobraćajnoj nezgodi niko nije stradao. Kako je potvrđeno u policiji, saobraćajna nezgoda dogodila se oko 5 sati i 20 minuta, u ulici Save Lipovanova.

Izazvala ju je Kikinđanka (36) koja je upravljala vozilom “opel vektra”. Iz još neutvđenih razloga, “ispravila” je krivinu i zarila se u sobu kuće koja se nalazi na uglu ulice. Ona je zbrinuta u kikindskoj bolnici, a nakon obavljenog uviđaja protiv nje će biti podnijeta odgovarajuća prijava.

Nažalost, ovo nije prvi put da se u našem gradu dešavaju ovakve strašne stvari. I ranijih godina su vozači, uletali u kuće svojih sugrađana. Milan ovako za “Kurir” opisuje šta se dogodilo, dok je napolju još bio mrak:

– Iz sna me je u pola pet probudio telefon, ali iz postelje nisam odmah ustao. Kad je trebalo da ustanem, odem do kupatila i počnem da se spreman za posao, a onda i uđem u ovu, sada totalno uništenu sobu, nešto je puklo. Prvo mi je kroz glavu prošla pomisao da je zemljotres, ili da je eksplodirao bojler, možda i sat od plina. Udarac je bio strašan, poput zemljotresa, a onda se podigao oblak prašine. Kad sam nekako uključio svjetlo, začuo sam komšiju koji me je sa ulice dozivao. Govorio mi je da je žena za volanom automobila udarila u moju kuću – priča Milan i nastavlja:

– Ona je na krivini produžila pravo, udarila u bagrem, iščupala ga i zajedno s kolima se zarila u sobu. Nekih 10 do 15 minuta, bila je bila bez svijesti. Vatrogasci su morali da sjeku automobil jer nisu mogli na drugi način da ga uklone iz naše kuće. Kada je došla sebi, policajac ju je upitao da li zna šta se desilo i gdje se nalazi… Pored ostalog, pitao je ženu da li je konzumirala alkohol. Ona je potvrdno klimala glavom – kaže Milan i rezignirano priznaje da su tokom posljednje četiri godine, otkako su kupili ovu kuću, još puno sredstava utrošili da je srede i opreme. Sad je skoro potpuno uništena:

– Srećom, pa je naša kćerkica, koja ima samo 14 mjeseci, te noći spavala kod bake – s knedlom u grlu, dodaje Milan. Teško je i njegovoj supruzi Ivani.

Našli flašu ispod suvozačevog sjedišta

Kad se osvijestila, na pitanje da li je nešto boli, s njenih usana smo pročitali da je bole noge i leđa. Klimajući glavom, potvrdila je da je konzumirala alkohol, a u kabini smo našli I flašu nekog pića, ispod suvozačevog sjedišta- rekla je Ivana.

– Najviše strahujem da oštećena greda ne popusti, pa da se obruši i dio kuće koji nije oštećen. Čekamo procjenitelje da utvrde štetu koja je ogromna. Povremeno se čuje pucketanje u oštećenom dijelu kuće… Kad je puklo, pomislila sam da je zemljotres. Vrisnula sam i istrčala iz kuće. Bukvalno sam preskočila kapiju jer nije mogla da se otvori. Vidjela sam ženu u kolima. Nije se pomjerala. Nismo smjeli da je diramo, a policija i Hitna pomoć brzo su stigli – ispričala je Ivana, prenosi “Kurir“.

