Đukanović: Ostajem predsjednik Crne Gore, dogodilo se nešto što je uobičajeno u demokratijama

Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, rekao je večeras u emisiji Pressing N1 televizije, da neće podnijeti ostavku na funkciju predsjednika države te da će svoj mandat koristiti do kraja.

– Ja sam izabran u prvom krugu s oko 55% glasova i imam još oko dvije godine mandata.

Govoreći o rezultatima proteklih parlamentarnih izbora u ovoj zemlji, Đukanović je kazao da je Demokratska partija socijalista na čijem je čelu i dalje najjača partija u Crnoj Gori. Konstatovao je da se dogodilo nešto što se uobičajeno događa u demokratskim društvima.

– ‘Ovdje nije riječ ni o kakvom padu niti je ponajmanje riječ o padu bilo koga lično uključujući i mene. Ja sam 2018. godine izabrani predsjednik Crne Gore na neposrednim izborima sa osvojenih 54 posto podrške i sa mandatom koji će trajati još nešto kraće od tri godine. Na parlamentarnim izborima opet nije se dogodio nikakav pad. Nakon trideset godina na vlasti, Demokratska partija socijalista je zajedno sa koalicionim partnerima osvojila jedan mandat manje od nove parlamentarne većine. Nije se dogodio nikakav nedostojanstven ishod za proevropsku politku u Crnoj Gori. Dogodilo se nešto što se uobičajeno događa u demokratskim društvima. Crna Gora pretenduje da bude demokratsko društvo”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, sve što se događa nakon završenih parlamentarnih izbora pokazuje sklonost ljudi koji predvode pobjedničku koaliciju da zapravo koriguju ono što su bile njihove predizborne najave.

– Dogodila se promjena vlasti na izborima koje smo okvalifikovali da su predstavljali ambijent za slobodno iskazanu volju građana Crne Gore i na izborima čiji smo ishod priznali odmah iste večeri na dan obavljanja parlamentarnih izbora. Tokom kampanje je uglavnom od strane onih koji predstavljaju novu parlamentarnu većinu zagovarana jedna politika koja se u suštini oštro konfrontirala sa svim dosadašnjim ostvarenjima savremene Crne Gore. Oni su govorili da je problem nastao kada je Crna Gora obnovila nezavisnost i donosila neke odluke koje su bile, kako oni vole da kažu, protivno interesima srpskog naroda i Rusije na Balkanu te da će svojom pobjedom oni promijeniti strateški kurs kretanja Crne Gore. Sve što se događa u ovih mjesec dana nakon završenih parlamentarnih izbora pokazuje sklonost ljudi koji predvode pobjedničku koaliciju da zapravo koriguju ono što su bile njihove predizborne najave. Kazali su da ne žele da mijenjaju strateški pravac spoljne politike Crne Gore, da prihvataju crnogosko članstvo u NATO i da žele da nastave hod ka Evropskoj uniji. Kazali su da žele da poštuju sve ono što su međunarodno preduzete obaveze uključujući i priznanje Kosova. I da poštuju državno pravni status i državne simbole Crne Gore. Primijetili ste dobro da je to jedna nova retorika. Kao ozbiljni ljudi ne treba da sudimo o najavama nego o djelima. I dajte da zajedno damo vremenu da vidmo da li će to što su čelnici nove parlamentarne većine zaista najavili, zaista biti i njihova politika. Kao odgovorna i državotvorna opozicija najavili smo da će njihova politika imati podršku od strane nas kao najjače opozicione partje za sve ono što će predstavljati kontinuitet borbe za nove vrijednosti: za građansku Crnu Goru, multietničku demokraciju i evropski sistem vrijednosti u Crnoj Gori’, dodao je on.

Govoreći i pozivima nove parlamentarne većine da podnese ostavku na mjesto predsjednika države, gost Pressinga rekao je da ima vrlo čvrstu namjeru da svoj mandat do kraja koristi.

– Već sam odgovorio da naravno neću zato što smo sada imali parlamentarne izbore. Demokratska partija socijalista koju ja predvodim je ostala ubjedljivo najjača parlamentarna partija u Crnoj Gori koja i na ovim izborima ima osvojenih preko 35 posto podrške biračkog tijela Crne Gore. Na ovim izborima nijesmo odlučivali o predsjedniku Crne Gore. Imam vrlo čvrstu namjeru da svoj mandat do kraja koristim u cilju dobrobiti države na čijem sam čelu’, istakao je gost Pressinga.

Na pitanje da li se boji krivičnih prijava koje opozicija najavljuje da će podnijeti protiv njega, Đukanović je rekao:

– Ne bojim se nikakvih krivičnih prijava, ja sam čovjek koji duže od 30 godina obavlja funkcije u Crnoj Gori. Sve vrijeme trpim oštru konkurenciju i neprimjerenu kritiku. Optužbe dolazile s drugih, regionalnih adresa, najčešće iz Beograda. Ne bojim se jer znam kako sam radio i znam da sam se uvijek trudio da poštujem ono što je ustavno-pravni sistem Crne Gore. Moj pravni statu zavisi od onoga što sam radio za Crnu Goru.

Đukanović je rekao da će mandat dati čim mu se pojavi opcija koja će skupiti 40 ruku u parlamentu.

Na pitanje da li će ostati predsjednik DPS-a, Đukanović je naglasio da će predložiti da se ove godine održi vanredni Kongres stranke i naprave određene kadrovske promjene. Na tvrdnje Dritana Abazoviću da mu nije problematično što su u manastiru dogovarali formiranje buduće vlasti, i da bi to isto uradio u džamiji, Đukanović je rekao,piše Depo

– Abazović se nedovoljno pridržava ustvanog načela odvojenosti crkve i države. U historiji kršćanstva nije izgovoreno toliko skaradnih riječi koliko je od strane SPC tokom predizborne kampanje, navodi Đukanović.

