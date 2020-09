Mladić ubijen u sred bijela dana, komšiluk u šoku: Sve podsjeća na ratove klanova zbog droge

Svirepo ubistvo tinejdžera Filipa Lepojevića na Banjici povezano je sa ranijim neraščišćenim računima, tvrde beogradski mediji. Prema novim saznanjima u istrazi ubistva Lepojevića (18), kada je teško ranjen i Aleksa Đ. (21), tiču se toga da li je tinejdžer izgubio život jer su njegove ubice navodno izgubile 10 kilograma kokaina.

Sve je počelo krajem avgusta, kada su se braća Uroš (24) i Petar Rakočević (34) sukobila L.P. u njegovom kafiću na Banjici.

– Kobne večeri u tom lokalu bio je neki rođendan. Braća su se iz nepoznatog razloga posvađala sa L. P., pa je on zgrabio nož i obojici nanio teške povrede. Postavlja se pitanje da li je do okršaja došlo jer je sumnjao da Rakočevići znaju gdje je 10 kilograma nestalog kokaina, mada su se oni u međuvremenu preobratili u borce protiv droge i osnovali hrišćansko udruženje “Sve u slavu božju, navodi izvor iz istrage.

Kako pričaju mještani Banjice, kraj u kojem su Rakočevići ubili Filipa Lepojevića (18) jer su sumnjali da pripada protivničkom taboru, posebno je opasan jer se često mogu vidjeti dileri.

Filip molio Petra da ga ne ubije

Kako je ranije ispričala majka ubijenog tinejdžera, Filip Lepojević je 5. septembra išao sa dvojicom drugova kod djeda jednog od njih na rođendan, a u povratku su naišli na braću Uroša, Petra i Radovana Rakočevića (37).

– Petar je Filipa izvukao iz kola i udario ga sa cijevi pištolja po čelu. On mu je rekao: “Šta ti je? Nemoj molim te. Šta vam je?!”, ali se Petar još više razbjesnio i krenuo opet da ga udari, a Filip je okrenuo glavu u stranu i pištolj je opalio i ubio ga na mjestu, ispričao je treći mladić koji je pobjegao kako bi izbjegao da i njega upucaju poslije Alekse Đ. (21).

Poslije tog ubistva maskirani napadači su iste večeri Rakočevićima spalili dva lokala iz osvete, dok su braća uhapšena odmah nakon zločina i nalaze se u pritvoru.Obično viđamo kako tu robu ostave u žbunu i onda dotrči neko od prekoputa i to uzme. To svi u ovom kraju znaju, to je kao dobar dan. Nekada drogu nose i u nosiljkama za bebe, a sada se tu desilo i ubistvo ovog jadnog momka usred bijela dana. Strah nas je da izađemo na ulicu, ispričali su stanovnici okolnih zgrada.

Prema saznanjima, Rakočevići su jedini koji su L. P. prijavili policiji zbog napada nožem jer je on u kraju poznat po tome da je na isti način ranio više ljudi, ali niko nije smio da ga prijavi jer cijela Banjica zna koliko je opasan,piše Oslobodjenje

Podsjeća na rat “kavčana” i “škaljaraca”

Ako se potvrde sumnje policije da je uzrok krvavih obračuna na Banjici nestanak 10 kilograma kokaina, ta priča će podsjećati na početak rata kavačkog i škaljarskog klana u Valensiji, koji je izbio zbog nestanka 200 kilograma kokaina 2014. godine, a u tim obračunima ubijeno je više od 50 ljudi.

– Priča se da je taj prisiljavao mlade iz kraja da diluju drogu za njega, a da su Rakočevići sve to znali i pokušavali da tu istu djecu spasu s ulice i okrenu sportu, a o tome su pričali i njihovi roditelji. Policija traga za njim od kobnog dana kada je ranio braću, otkriva izvor iz istrage.

Podsjećamo, Petar Rakočević tereti se za teško ubistvo Lepojevića, dok se njegov brat Uroš Rakočević sumnjiči da je pucao u butinu Aleksi Đ. i teško ga ranio, zbog čega se tereti za pokušaj teškog ubistva, prenosi Alternativna.

