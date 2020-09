Zadnja slika pilota koji je jučer poginuo “kida dušu”: Šta je objavio iz aviona, ljudima suze same teku

Avion se srušio prilikom redovonog letačkog zadatka, pred brojnim mještanima koji su šokirano gledali nezapamćenu dramu. Jedan od poginulih pilota nedavno je na fejsbuk profil postavio fotografiju aviona u kom su poginuli uz riječi: “55 godina kod nas i dalje na prvoj liniji“.

– Čuo sam jak zvuk i izletio iz kuće, vidio sam da avion leti nisko i osjetio jak dim koji je bio baš veliki kada je avion pao – kaže za “Blic” očevidac stravičnog pada aviona.

Prije samog pada čula se jaka zaglušujuća buka, a od aviona koji se srušio prilikom izvršenja redovnog letačkog zadatka, ostao je samo dio olupine. Velikog gustog dima je bilo na sve strane, u jednom trenuku je bilo i vatre, ali je vatrogasna služba odmah reagovala.

– Kad se nisko spustio avion osjetio sam jak dim i kada sam na lice mjesta stigao kolima sve je gorilo, vatrogasci su odmah stigli i ugasili vatru – rekao je očevidac Stanoje Grujić.

Prema svjedočenju druge mještanke, avion umalo nije udario u kuću, a kako kaže “eksplozija je bila nemoguća“.

– Letio je i okrenuo se između Ristića i Tanaskovića i pao je u potok. Nas troje je to gledalo! Izbjegao je kuće, ja sam jaukala, cijelo selo sazvala, da pomognemo, djecu da spasimo, eksplozija je bila nemoguća, udario je u malinjak. Borio se da ne udari u kuće, meni je malo krov okrznuo – kaže meštanka.

Letio je i okrenuo se između Ristića i Tanaskovića i pao u potok. Izbjegao je kuće, eksplozija je bila strašna, kažu mještani

Nesretni pilot Zvonko Vasiljević (43) rodom je iz sela Donja Borina i, kako navode članovi njegove porodice, poginuo je malo pošto je nadletio svoje selo i porodičnu kuću. Prema pisanju portala ucentar.rs, Zvonko je važio za izuzetnog pilota i u kolektivu gdje radi za njega imaju samo riječi hvale. Radio je na aerodromu u Lađevcima kod Kraljeva, gdje je upravljao avionom „orao“, da bi prešao na Batajnicu kao trenažni pilot na MIG-u 21. Odatle je i poletio jučer ujutru.

Letio iznad svoje kuće

Na njegovom Fejsbuk profilu nalazi se upravo njegova fotografija i fotografija MIG-a 21. U komentaru ispod fotografije aviona napisao je “55 godina kod nas i dalje na prvoj liniji“. Inače, majka nastradalog pilota rekla je za “Novosti” da ju je, pola sata prije leta, Zvonko pozvao i rekao da izađe na terasu jer će letiti iznad njihovih kuća.

– Čekala sam ga kao ozebo sunce, on je naš ponos i dika u svakom smislu i kao dijete, i kao čovjek i kao pilot. Šta se, u međuvremenu, desilo ne znam – rekla je očajna majka.

Otac Dragan kaže da zna sina u dušu, ali i njegova razmišljanja o letovima i kaže: “Ko zna koliko puta mi je govorio da nikad, ni po koju cijjenu, ne bi ostavio nekoga u avionu, a on sam da katapuktira. Nikada, naglašavao je, ne bi to učinio. Siguran sam da to ni sada nije učinio, jer ga krase snažan moral, profesionalnost i čovjekoljublje“.

Avion je letio iz Donje Borine, gdje prema svjedočenju mještanke umalo nije udario u njegovu kuću, nastavio je ka Vrasini.

Inače, prilikom pada aviona povrijeđen je i jedan mještanin. Muškarac star 59 godina koji je povrijeđen prilikom pada vojnog aviona u ataru sela Brasina kod Loznice, primljen je u Opštu bolnicu Loznica sa brojnim opekotinama. U međuvremenu, šokirani meštani na licu mjesta komentarišu kako se ovakva nesreća ne pamti.

– Muškarac je primljen u jedinicu intenzivne njege, svjestan je, orijentisan, sa opekotinama grudnog koša, glave i ruku. Osim opekotina druge povrede nisu ustanovljene za sada – potvrđeno je za “Blic”.

