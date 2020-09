Kad i gdje tačno stiže snijeg: Metorolozi najavili promjenu, pripremite se

U jesen smo ušli uz južinu i toplinu. No, dok će se toplina još nastaviti, vremenske će prilike biti sve nepovoljnije, osobito od petka kada će se formirati poznata Genovska ciklona, prognozirao je za RTL Dorian Ribarić.

U srijedu prijepodne opet oblačnije na Jadranu i predjelima uz njega. Bit će tu česte kiše, pljuskova i grmljavine, a na Kvarneru izgledno i obilnije količine oborine. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo, osobito na krajnjem jugu u početku i pojačano. Jutro u unutrašnjosti malo toplije od jučerašnjeg, a na moru i dalje oko 20 °C.

Poslijepodne u unutrašnjosti sve promjenjivije, ali samo rijetko u središnjim i sjeverozapadnim predjelima može pasti poneki pljusak ili malo kiše, većino u Pokuplju i uz granicu sa Slovenijom. Puhat će uglavnom jugozapadni i južni vjetar, a ostaje podjednako toplo.

Najsunčanije na istoku Hrvatske

Najviše sunčanih razdoblja na istoku zemlje, no i ovdje dosta oblaka pa na zapadu može sporadično pasti koja kap kiše, većinom oko Slavonskog gorja i u zapadnoj Posavini. Vjetar slab do umjeren južni, a ostaje i dalje vrlo toplo, osobito u Podunavlju.

U Dalmaciji prilično promjenjivo uz povremene pljuskove i grmljavinu. Tmurnije u zaobalju, dok na otocima prema jugu može biti i duljih sunčanih razdoblja. Jugo će malo oslabjeti, okrenuti na slab jugozapadnjak, no navečer ponovno u jačanju. Temperature za nijansu niže nego danas, oko 24-25 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačnije uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše se kiše očekuje u unutrašnjosti Istre te na tmurnijem širem riječkom području, a najmanje na krajnjem zapadu i na otocima. Puhat će jugo i jugozapadnjak, pojačani u gorju i prema otvorenome moru. Temperatura bez veće promjene.

Na kopnu pogoršanje od petka

Na kopnu u četvrtak uglavnom suho, a izraženo pogoršanje posvuda se očekuje od petka. Nastavit će se u danima vikenda. Bit će kišovito i vjetrovito, a uz to će i osvježiti pa nas pravi jesenski ugođaj očekuje početkom idućeg tjedna uz prohladna jutra.

Utjecaj Genovske ciklone i još više kiše

Na moru tek malo mirnije u četvrtak s nešto više sunca, a onda kreće utjecaj Genovske ciklone i još izraženija kišna epizoda uz jako, ponegdje olujno jugo, zatim oštro pa i vrlo neugodna lebićada. Temperature postupno malo niže.

Za srijedu upozorenja na opasne vremenske prilike vrijede za područje Jadrana i to na mogućnost izraženih grmljavinskih pljuskova, lokalno obilniju kišu te pojačano jugo početkom i potkraj dana.

Prvi ovosezonski snijeg?

Meteorologinji N1 televizije, Tea Blažević, javlja da do naših krajeva i dalje stiže razmjerno topao i vlažan zrak, zbog čega i jutros ima kiše duž Jadrana i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Na kopnu je jutros prisutna i magla koja smanjuje vidljivost, a kolnici su mokri i skliski, stoga budite oprezni. Idućih sati treba računati i na lokalno obilniju oborinu duž Jadrana, gdje može biti nevera, tuče, pijavica. Treba se držati sigurnih mjesta.

Vrlo nepovoljne će biti prilike duž Jadrana i sutra ujutro, nakon čega slijedi smirivanje. No, već u petak nam stiže novi kišni val sa zapada, a potkraj dana će se spustiti hladni zrak sa sjevera Europe. To bi u danima vikenda, u nedjelju, moglo rezultirati prijelazom kiše u snijeg, na našim najvišim vrhovima planina, poput Dinare, Velebita. Bio bi to prvi ovosezonski snijeg, javlja “N1“.

