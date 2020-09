Epidemiolog: U narednih 10-15 dana moglo bi doći do skoka broja zaraženih

On dodaje i da ćemo imati i u septembru i oktobru lijepe dane, bit će više sunca, te će ljudi i to svakako koristiti za odmor ili za vikende, tako da je realno očekivati da može doći do skoka broja zaraženih, prenosi “Radiosarajevo“.

Epidemiolog ističe da bi u narednih 10 do 15 dana moglo doći do skoka broja zaraženih, ali ne samo zbog povratnika s ljetovanja, već i zbog određenih situacija unutar Srbije.

Kako pojašnjava, određeni broj ljudi se ponaša kao da virus nije prisutan, što svakako nije dobro ponašanje, te apeluje da se mjere moraju poštovati. Iako podaci govore da je u Srbiji najmirnija situacija u ovom dijelu Evrope, to ne bi trebalo da izaziva optimizam, nego da nas navede na dodatni oprez.

