“Prekipjelo mi je, uzeo sam metalnu šipku” – Otac osuđen na 18 mjeseci zbog ubistva sina, sudija obrazložio zašto je izrekao tako malu kaznu

On je osuđen za krivično djelo ubistvo na mah i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Babin je osuđen zbog smrti sina Gorana koja je nastupila tri mjeseca poslije incidenta koji je izbio između oca i sina 24. novembra 2018. u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živjeli.

Tokom suđenja u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, Babin u svom iskazu nijednog trenutka nije osporio dogođaj koji je prethodio smrti njegovog sina, ali i iznio da je bio često maltretiran i vrijeđan od strane Gorana kojeg je zbog pijanstava ostavila žena i odvela kćerku, pišu “Novosti“.

– Tog dana dvojica muškarca dovela su Gorana kući, bio je u stanju teške alkoholisanosti. Prišao sam mu i uhvatio ga ispod ruke u namjeri da ga odvedem da sjedne na stolicu, ali je on to odbio. Okrenuo sam se i krenuo, ali me je on sustigao, okrenuo i rukom udario u stomak od čega sam odmah pao i izgubio vazduh. Počeo je da me vrijeđa kao što je to činio i ranije. Odjednom mi je prekipjelo sve, uzeo sam metalnu šipku i zadao mu više udaraca po tijelu – prisjetio se tog dana Srđa pred sudijom.

U februaru sljedeće godine Goran je u bolnici preminuo, a kako su vještaci medicine utvrdili smrt je bila u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa zadobijenim povredama.

Tokom suđenja Srđa je rekao da je njegov sin bio na ratištu i da je odatle donio bombu, sa kojom je često prijetio ukućanima. U strahu da ne izazove neku tragediju, starac ju je sakrio, ali je Goran tražio i pitao oca gdje se nalazi. Tek kada je kobnog dana stigla policija u njihovu kuću, Srđa im je rekao i za bombu gdje je sakrio i tada konačno kako je rekao, odahnuo.

Tokom ovog sudskog procesa, sudija je rekao da ni u jednom trenutku nije posumnjao u izjavu osumnjičenog Babina.

– Svjedoci su potvrdili da je otac često bio izložen fizičkom i psihičkom maltretiranju od strane sina, a da mu se on nikada nije suprotstavljao – rekao je sudija i dodao da je imajući u vidu okolnosti samoga događaja i njegove godine života izrekao toliku kaznu, piše “Blic“.

