Hrvatski stručnjak i kolege iz Züricha: “Otkrili smo piratske vještine covida”

Na kraju se sve svodi na to da virus natjera organizam da ga replicira, bez da je organizam toga svjestan. Prvi koji je javno iskoristio izraz “piratski” za opisati način na koji novi koronavirus prodire u ljudsku stanicu i nad njom preuzima kontrolu, jedan je od znanstvenika koji je radio na otkriću, Evangelos Karousis.

“Naš zajednički rad na razumijevanju piratskih sposobnosti Nsp-a (virusa) SARS-CoV-2 u inhibiranju prepisivanja (RNK) objavio je Nature Structural & Molecular Biology”, napisao je kombinacijom slenga znanosti i društvenih mreža Karousis na Twitteru.

Zahvalio je, pritom, Nenadu Banu i ostalima koji su razjasnili na koji to točan način funkcionira koronavirusov nestrukturni protein Nsp1 pri napadu na stanicu.

To, da je riječ o glavnom proteinu ove vrste koronavirusa kojim on “isključuje” obrambeni mehanizam napadnutog organizma, bilo je jasno iz ranijih istraživanja.

Znanstvenici iz Švicarske sada su, međutim, po prvi put objasnili to da se protein Nsp1 virusa koji je prouzročio pandemiju covida-19 u ljudskoj stanici veže na podjedinicu 40S u ribosomskom kompleksu. Riječ je o maloj podjedinici, jednoj od onih koje nastaju pri transkripciji ili prepisivanju, laički rečeno “kopiranju” mRNK.

Kako dotični protein na jednom kraju ima karboksilnu grupu (-COOH), kao svaka kiselina odnosno aminokiselinski lanac, koji se naziva C-terminus, protein Nsp1 ovim se krajem veže na mRNK usred onog procesa kopiranja i cijeli proces usmjerava tamo gdje je to u interesu virusa; izostanak imunološke reakcije i kopiranje RNK virusa, odnosno razmnožavanje.

Our joint efforts in understanding the pirate skills of #SARSCoV2 Nsp1 to inhibit translation are now out by @SpringerNature in @NatureSMB. A great journey together with @The_Ban_Lab, @KathaSchub, @OMuhlemann, @ProfVolkerThiel, and @a__jomaa among others! https://t.co/8YK1MVqvQM

— Evan Karousis (@RNAkook) September 9, 2020