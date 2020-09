Grenel potvrdio: SAD, Kosovo i Srbija nominovani za Nobelovu nagradu za mir

Švedski poslanik demokršćana Magnus Jakobson (Jacobsson) podnio je inicijativu za nominovanje vlada Sjedinjenih Američkih Država, Srbije i Kosova za Nobelovu nagradu za mir.

Kako se navodi, na to ga je podstakao Vašingtonski sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa što smatra trasiranjem puta za postizanje mirovnog sporazuma dviju strana.

Nominovao sam vladu Sjedinjenih Američkih Država i vlade Kosova i Srbije za Nobelovu nagradu za mir zbog njihovog zajedničkog napora u postizanju mira i ekonomskog napretka kroz sporazum potpisan u Bijeloj kući. Trgovina i komunikacije su važni temelji mira – napisao je Magnus Jakobson, prenosi “Avaz“.

Ovu vijest potvrdio je i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel (Richard Grenell).

. @realDonaldTrump nominated for a SECOND Nobel Peace Prize for historic Kosovo-Serbia Agreement. @avucic @Avdullah https://t.co/WeY0V836JN

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 11, 2020