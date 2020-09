“Ulazio je u sobu gdje su djeca i dodirivao je” – Poslije hapšenja pedofila, oglasila se majka napastvovane djevojčice i otkrila strašne detalje

Kako se saznaje, N. P. je komšija nesretne djevojčice i dobar prijatelj njenih roditelja a to je potvrdila i djevojčicina majka koja je željela da ostane anonimna kako bi zaštitila identitet svoje kćerke, piše “Blic“.

– Ja sam u potpunom šoku. Poznajemo se jako dugo, živimo u komšiluku i do sada smo bili kao jedna porodica. Supruga N. P. je moja najbolja prijateljica i stalno se posejćujemo. Oni imaju četvoro djece, a mi dvoje i svi su tu negdje sličnih godina pa se lijepo druže i prespavaju jedni kod drugih. Svi smo potpuno zatečeni – priča majka zlostavljane djevojčice.

Kaže da se nemili događaj odigrao početkom septembra i da to nije bio prvi put, te da se N. P. u tri navrata tako ponašao prema njenoj kćerki.

– Treći sin N. P. i moja kćerka su isto godište i oduvijek su se lijepo družili. On je malo vezan za mamu i ona je predložila da ponovo prespava kod nas kako bi se malo odvojio. Međutim, dječak je rekao da je bolje opet prvo moja kćerka da prespava kod njih pa će to on učiniti sljedeći put i tada je kćerka rekla da ne želi da ide. Bila sam u čudu jer je voljela da se druži sa tim dječkom. Insistirala sam da mi odgovori zašto ne želi da ide i tada mi je u povjerenju rekla da ju je posljednja tri puta kada je spavala kod njih N. P. neprimjereno dodirivao ali da se bojala da kaže. Ulazio je u sobu gdje je spavala moja kćerka sa drugom djecom i pipkao je i mazio – prepričava zgrožena majka napastvovane djevojčice.

Kaže da je odmah rekla suprugu i da su slučaj prijavili policiji koja je brzo reagovala i nakon kraće istrage uhapsila počinitelja.

– Kćerka je dala iskaz u policiji i stručnjaci Centra za socijalni rad su razgovarali sa njom. Rekli su nam da nema potrebe da je pregleda ginekolog jer N. P. nije “išao do kraja”. Ovo je nešto najgore što jednom roditelju može da se desi. Ne znam stvarno šta ćemo sada. Učiteljica je primjetila malu promjenu u ponašanju moje kćerke i odsustvo koncentracije pa nam je kao i stručnjaci Centra za socijalni rad posavjetovala da se konsultujemo sa psihologom što ćemo i učiniti. Iskreno se nadam da će ona uspjeti to nekako da zaboravi – priča uzrujana majka.

Ističe da i dalje ne može da vjeruje da je N. P. uradio tako nešto kada su bili toliko dobri i bili kao jedna porodica.

– Još ne možemo da dođemo k sebi. Svima nam je uništio živote. I našoj i njegovoj porodici. Njegov sin i moja kćerka rođeni su istoga dana sa 15 sati razlike i od tada smo nerazdvojni. Jedemo i spavamo jedni kod drugih. Ostavljamo jedni drugima djecu na čuvanje i nismo mogli ni u najgorim noćnim morama ni da sanjamo da će se ovako nešto desiti. Sada mi dolazi žena N. P. izvinjava se i pravda. Nema ona zašto to da radi. Vjerujem joj u potpunosti i nije ona kriva. Sada hoće da se razvede od njega. Sve nas je uništio – priča skrušena majka koja se uzda u pravosuđe i nada se da će N. P. dobiti zasluženu kaznu.

N. P. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu da je učinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Facebook komentari