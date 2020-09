Andrej Plenković: “Otvaranje Hrvatske za turizam bio je potreban rizik”

Utjecaj koronakrize na hrvatske izvoznike, ali i na gospodarstvo općenito, bila je ključna tema ovogodišnje Konvencije hrvatskih izvoznika kojoj je premijer Andrej Plenković pružio potporu istaknuvši kako su izvoznici ključni dio hrvatskog gospodarstva te ključ oporavka nakon krize, javlja Anadolu Agency (AA).

Udruženje Hrvatski izvoznici održalo je “15. konvenciju hrvatskih izvoznika” u sklopu koje se održala svečanost dodjele nagrada “Zlatni ključ” najboljim izvoznicima u 2019. godini, te središnja panel rasprava na temu “Utjecaj korona krize na hrvatsko gospodarstvo i izvoz”.

Konvencija se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade, uz sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i nekoliko ministara.

Hrvatski premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost davanja potpore hrvatskim izvoznicima koje je nazvao ‘kičmom hrvatskog gospodarstva’.

“Očekujem da hrvatski izvoznici budu jedan od motora gospodarskog oporavka. Zadaća je Hrvatske vlade, države, da im omogući kvalitetno poslovanje“, kazao je Plenković.

Govoreći o popuštanju epidemioloških mjera tijekom ljetne turističke sezone u Hrvatskoj, Plenković je istaknuo kako je taj potez omogućio da Hrvatska ugosti 7 miliona turista, ostvari 50 miliona noćenja i 50 posto prošlogodišnje rekordne turističke sezone u hrvatskoj povijesti.

“Sve ostalo, što ne bi bio kalkulirani rizik, bio bi kompletni lock down i karantena. Nemate više niti jedne vlade na svijetu, niti jednog lidera, niti jednu organizaciju koja će biti advokat takve politike. Naša je odluka bila utemeljena na procjenama i na konzultacijama sa stručnjacima, kroz znanstveni savjet. Većina njih, eksperata, predvidjela je da će ljetni mjeseci imati niži intenzitet epidemije i da će nam to omogućiti da uz veću otpornost ljudi na ovu bolest omogućimo aktiviranje gospodarstva“, kazao je.

Istaknuo je potrebu međudržavne suradnje u smanjenju broja zaraženih te kako očekuje otvorene granice kao prije koronakrize. Dodao je kako su susjedne zemlje zatvaranje granica prema Hrvatskoj koordinirali s početkom nastave, a u Hrvatskoj je nastava počela sedam dana kasnije u odnosu na susjedstvo.

Plenković je ocijenio kako se broj zaraženih osoba u Hrvatskoj u posljednjem periodu počeo smanjivati te kako očekuje da će se taj trend nastaviti.

Na pitanje o hrvatskoj IT tvrtki Infinum koja je s tvrtkom Porsche Digital, podružnicom njemačkog Porschea, u Hrvatskoj danas službeno pokrenula tvrtku Porsche Digital Croatia za dizajn i razvoj softvera, umjetnu inteligenciju i strojno učenje, s ulaganjem od 10 miliona eura, premijer Plenković je izjavio kako očekuje razvoj autoindustrije u Hrvatskoj, posebno pogona za razvoj pojedinih autodijelova.

Naglasio je kako je Hrvatsku automobilska industrija ‘zaobišla, posebno 90-ih’ te se preselila u države u kojima nije bilo rata. Naglasio je postojanje proizvodnje pojedinih dijelova te posebnost tvrtke Rimac automobili koja je već preko desetljeća među svjetskim liderima u promoviranju i proizvodnji dijelova za autoindustriju.

– Robni izvoz puno bolji od izvoza usluga

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić ocijenio je da je u Hrvatskoj došlo do niskog pada robnog izvoza, između 10 i 15 posto, te kako je riječ o najmanjem padu robnog izvoza među zemljama srednje i istočne Evrope.

No, dodao je kako je u odnosu na prošlu godinu došlo do jačeg pada izvoza usluga koji je vezan uz turizam.

“Procjenjujem da ćemo ovu godinu završiti između 30 i 50 posto godišnjeg ostvarenja, tj. sa padom od 50 do 70 posto, što je značajniji pad nego u robnom izvozu koji se zadržao na komparativno dobrom nivou“, kazao je Vujčić.

Otvaranje koje je pomoglo izvoznom gospodarstvu kroz turizam imalo je pozitivne, a ne negativne efekte, ocijenio je Vujčić, dodavši kako će financijski učinak, s obzirom na promijenjenu strukturu gostiju, tek biti evaluiran.

“Imali smo goste manje platežne moći jer su nam najviše pali dolasci avionskih gostiju koji troše više od turista koji dolaze automobilima. Promijenila se i nacionalna struktura gostiju, tako da nećemo imati financijski učinak kakav se može očitati u broju noćenja“, ocijenio je hrvatski guverner.

Predsjednik Hrvatskih izvoznika Darinko Bago kazao je kako je turizam gospodarska grana koja u vrlo kratkom periodu ima intenzivan prihod te kako je ograničeni rizik kojega je preuzela na sebe Hrvatska vlada otvarajući granice za turiste u vrijeme sezone, ipak omogućio uspješan izlazak s ruba krize.

“Mi izvoznici smo za takve mjere, no svjesni smo da nam je to izazvalo dodatne probleme i očekujemo da Vlada u budućnosti računa i na nas. Znali smo da će doći do eskalacije Covida u Hrvatskoj i pobojali smo se da ćemo izgubiti kontrolu, međutim to se nije dogodilo“, kazao je Bago.

Kazao je kako očekuje nove mjere Hrvatske vlade te kako će hrvatskim izvoznicima biti omogućeno da putuju jer se roba za izvoz ne prodaje na daljinu.

Reputacijski rizik se popravlja, nismo građani zemlje koja isključivo gleda svoj profit, zaključio je Bago.

Facebook komentari